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【美股期貨】三大指數期貨盤前倒升　瑞幸咖啡今退市

金融經濟 19:54 2020/06/29

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【美股期貨】道指期貨續軟　新冠肺炎確診人數逾1000萬

美股上周五下挫，道指瀉逾700點後，美股期貨個別發展欠缺方向。新冠肺炎疫情惡化，全球累計確診人數超1000萬人，死亡人數達50萬人，美國累計確診逾263萬。

【19：52】美股期指盤前走勢大為改善，道期、標期、納期均反彈，其中道期暫報25164點，彈214點。

瑞幸咖啡（美︰LK）發布聲明，將在6月29日起停牌。

嘉信理財︰美國經濟或呈「W型」走勢 股市短期或回調

【股壇金手指】惠理謝清海：中資股可扮演「避風港」角色　增長故事未受衝擊

【瑞幸造假】瑞幸咖啡市值失9成後今退市　半年開店大減8成（第二版）

【16：07】道指期貨轉升12點，報24962點；標指期貨升不足1點，報3007點；納指期貨跌24點，報9841點。

【12：00】道指期貨跌40點，報24910點；標指期貨跌2點，報3004點；納指期貨跌31點，報9834點。

美股上周五下挫，肺炎疫情惡化，加上聯儲局限制銀行業回購及派息，道指創逾一個月新低，收報25015點，跌730點或2.8%；標指收報3009點，跌74點或2.4%；納指收報9757點，跌259點或2.6%。

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責任編輯︰梁浩碩
 

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