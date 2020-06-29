滙豐私銀：恒指今年底目標為28020點　籲增持美國及亞洲股票

▲ 范卓雲表示，短期市場仍憂慮疫情出現第二波感染威脅，各國經濟重啟步伐反覆參差。

滙豐私人銀行表示，經濟數據見底以及寬鬆政策支持下，預計環球經濟將進入分段重啟及「U形」復蘇，籲增持美國及亞洲股票。由於預期高增長的新經濟中概股加快回港上市，帶挈恒指長期盈利增長及估值重估展望，對港股維持「中性」觀點，料恒指今年底目標為28020點。

滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲解釋，中美關係持續緊張，為應對美國規管政策風險，預期中概股回港上市將會加快，料未來3年11家大型中概股將回流香港，並會大幅改變恒指組合，若全部均納入恒指，料科技板塊的比重將由13%增至21%，非必需消費品板塊佔比由6%增至22%。

香港今年經濟料萎縮5%

范卓雲表示，短期市場仍憂慮疫情出現第二波感染威脅，各國經濟重啟步伐將反覆參差。滙豐私銀預期，環球今年經濟料衰退4.8%，但明年將回復至增長5.8%。由於對外貿易、消費及商業活動急跌，該行預期，香港今年GDP將下降5%，明年則回升至4.3%。

她又指，在環球低息環境下，加上預期亞洲央行今年將持續減息，人行年內或降準0.5厘，貸款市場報價利率料下降30點子。由於中國政府增加基礎建設及醫療保健設施投資，在利好政策支持下，該行看好對中國股債，並採取偏高配置。

投資方面，滙豐私銀看好結構性增長主題，包括數碼轉型、醫療創新及5G變革。

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記者：袁諾曦