【美國疫情】佛州新症「恐怖」飆 德州確診率大升10百分點

▲ 【美國疫情】佛州患者「恐怖」飆升 德州確診率創新高

美國疫情惡化，連續3日單日新增確診人數突破4萬，多個州感染新冠肺炎的人數持續上升。佛羅里達州疫情惡化，確診人數在2周內升了5倍；當地居民形容，情況「令人恐懼」。而在德州，確診率升至14.31%，創4月以來新高。兩州亦再次採取嚴厲的防疫措施。

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全球新冠肺炎確診個案超過1000萬宗，累計死亡逾50萬人。美國確診佔全球4分1，已有超過250萬人確診感染、逾12.5萬人病逝，兩項統計均是全球最高。

佛州周日（28日）再多超過8500人確診，州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）歸咎疫情反彈主要是社交活動造成，又批評年輕人無視社交距離指引。他補充，18至44歲的患者在過去3周急升。

《紐約時報》訪問了多名佛州居民，他們不約而同地說，確診數字飆升得「令人恐懼」。更有一名年輕女子表示：

「我得知有近10人確診，我們所有的朋友都嚇壞了，因為離家太近了。」

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此外，德州疫情也不樂觀，連續7日日增逾5000宗確診。根據當地衛生部門的數據，截至上周六（27日），德州確診率（positivity rate）的7日平均移動值為14.31%，高過4月13日創下的13.86%紀錄，較一個月前增加約10個百分點。

若以病毒感染數值（reproduction rate，又稱R0）計算，Rt.live統計顯示，德州、加州分別為1.25和1.13，意味病毒正迅速擴散。數值愈高，代表病毒擴散速度愈快；兩州的R0都是美國「數一數二」高。

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記者：鄧燕君