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【新冠疫情】Airbnb創辦人睇淡旅遊業　「不會回到原來的模樣」

環球政經 22:00 2020/06/29

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Airbnb創辦人兼行政總裁Brian Chesky接受外媒邊問時指，「旅遊業永遠不會回到疫情前的水平。」他估計，未來旅客只會選擇離家較近的地方旅遊，並旅遊的地點會受車程限制，相信國家公園將成為愈來愈受歡迎的旅遊目的地。

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他說：「我認為你會開始看到旅遊將變得更加緊密，更本地化。」他引用Airbnb的數據顯示，國內旅遊正在恢復，但是其國際業務仍然受到重創。 「人們沒有上飛機，他們沒有越過邊界，沒有前往其他國家城市的目標，更沒有商務旅行。」

他又指，雖然疫情後人們終可重新「上飛機」，但疫情已令很多行業出現結構性的變化，如會議業務的發展，因為很多人已意識到不需要坐飛機到其他國家開會，即使安在家中也可繼續與其他國家的人會談。

即使近來業務有所改善，但疫情已令Airbnb遭受毀滅性打擊，這家總部位於三藩市的民宿預約平台於5月初解雇了近25％的員工，期間增發股本及舉債約20億美元。原本Airbnb計劃今年上市，但現在看來機會微乎其微。

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撰文 : 國際組

疫情 民宿 行業 美元 行政 三藩市 Airbnb

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