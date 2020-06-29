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【美國疫情】加州確診病例一周增半 緊急關閉7縣酒吧

環球社會熱點 12:08 2020/06/29

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加州的確診病例更於一周内急增超過一半，7個縣的酒吧都要緊急關閉。

美國的新冠肺炎疫情惡化，增至超過254萬人確診，12.5萬人死亡。多州的疫情急劇反彈，其中加州的確診病例更於一周内急增超過一半，州内多個地區的病例同時飆升。加州州長憂慮酒吧等娛樂場所會導致疫情擴散，宣布洛杉磯等7個縣的酒吧都要緊急關閉。

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根據美國全國廣播公司（NBC）根據美國截至上周六（27日）的數據分析，發現多州在分階段重開後，疫情都有惡化趨勢。加州截至上周六有206,940人確診，每10萬人當中就有524人確診。加州僅於過去一周的確診病例已大幅增加53%，按過去兩周計算則增加48%。

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面對疫情急劇升溫，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）宣布，州内7個縣的酒吧要緊急關閉，更建議再關閉另外8個縣的酒吧都關閉。紐瑟姆表示，疫情正於州内多個地區傳播，有必要採取關閉酒吧的步驟，以遏制部分惡化速度最快的地區的疫情。

據悉，加州規定於本月12日起逐步批准各縣酒吧恢復營業，但時隔不足一月，疫情反彈下有7縣的酒吧再次關閉。另外，由於自律戴口罩的人不多，加州也於本月18日，強制規定民眾在公眾場所必須佩戴口罩。

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責任編輯：鄭錦玲

 

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