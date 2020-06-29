【保就業計劃】第二批僱主名單出爐　六福獲4367萬元居首、僅次於I.T

▲ 政府公布「保就業」計劃第二批領取工資補貼的僱主名單，涉及約3.37萬名僱主，當中98%為聘請不足50名僱員的中小微企。

政府公布「保就業」計劃第二批領取工資補貼的僱主名單，涉及約3.37萬名僱主，當中98%為聘請不足50名僱員的中小微企；涉及的工資補貼額約65億元。政府發言人表示，有關僱主承諾於補貼期內維持超過28萬名受薪僱員。六福 （00590） 是這輪獲得最多補貼的公司，資助額達4366萬元，承諾受薪僱員人數為1493人。

在上周公布的名單中，時裝零售商I.T. （00999） ，領取約4710萬元，補助1809名員工，為資助規模僅次於養和的第二大僱主，也是眾上市企業之首，六福最新補助額僅次於I.T。

其他上市公司方面，東瀛遊 （06882） 獲發1189萬元，承諾受薪僱員519人；宣布擬易主不久的先施 （00244） 亦獲發595萬元資助，承諾受薪僱員254名。

「保就業」計劃秘書處已於上周五（26日）開始向第三批共約3萬名成功申請僱主發放工資補貼，涉及的補貼額約77億元，承諾受薪僱員人數約33.5萬。

「保就業」計劃第一期申請於6月14日截止，共收到約16.9萬名僱主及約26萬份自僱人士申請。到目前為止，「保就業」計劃秘書處及代理人已完成審批超過8.94萬宗僱主申請，佔有關申請總數53%，總資助額191億元，惠及僱員數目83.6萬人。

自僱人士方面，「保就業」計劃秘書處已先後向約7.4萬名合資格自僱人士發放一筆過7,500元資助，總資助額5.56億元。

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