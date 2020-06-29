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【新股IPO】山東鳳祥集資最多18億元　去年盈利增逾5倍（第二版）

金融經濟 16:17 2020/06/29

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公司計劃集資最多18.1億元。

半年結新股趕尾班車，內地雞肉生產商山東鳳祥計劃發售3.55億股，招股價介乎3.33元至5.1元，集資額最多18.1億元。公司預計於7月16日掛牌。西證國際為獨家保薦人。

山東鳳祥曾於2019年10月9日曾向港交所遞交上市申請，但已失效。

據招股書披露，公司2019年商品肉雞產量方面，市場份額為3.1%，是中國第二大全面一體化白羽肉雞生產商。2018年出口收入及出口量方面而言，市場份額分別為8.6%、10.4%，是中國最大的全面一體化白羽雞肉出口商。

截至上市前，公司擁有22個種雞場、3個孵化場、45個肉雞場（當中11個肉雞場從地養系統改為籠養系統）、8個屠宰加工廠、2個飼料加工廠及1個有機肥料廠。

截至2019年12月底止，集團收入39.26億元人民幣，按年增長22.8%，年內利潤大增5.2倍至8.37億元人民幣。

（第二版：增加公司業務）

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