【新股IPO】山東鳳祥集資最多18億元　入場費5151元（第三版）

▲ 公司計劃集資最多18.1億元。

半年結新股趕尾班車，內地第二大白羽雞生產商山東鳳祥計劃發售3.55億股，招股價介乎3.33元至5.1元，每手1000股，入場費為5151.39元。公司集資額最多18.1億元。公司預計於7月16日掛牌。西證國際為獨家保薦人。



公司共計劃發售3.55億股，其中10%在港作公開發售，集資額約18.1億元。公司預計於7月16日上市。西證國際為獨家保薦人。

集資所得45%擬用於生產能力擴張；42.5%用於改善財務狀況；10%用於營銷活動；2.5%用於增強研發能力。

山東鳳祥曾於2019年10月9日曾向港交所遞交上市申請，但已失效。

據招股書披露，公司2019年商品肉雞產量方面，市場份額為3.1%，是中國第二大全面一體化白羽肉雞生產商。2018年出口收入及出口量方面而言，市場份額分別為8.6%、10.4%，是中國最大的全面一體化白羽雞肉出口商。

截至上市前，公司擁有22個種雞場、3個孵化場、45個肉雞場（當中11個肉雞場從地養系統改為籠養系統）、8個屠宰加工廠、2個飼料加工廠及1個有機肥料廠。

截至2019年12月底止，集團收入39.26億元人民幣，按年增長22.8%，年內利潤大增5.2倍至8.37億元人民幣。

（第二版增加公司業務資訊；第三版更新招股消息）

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