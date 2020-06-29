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【抵制Facebook】美組織呼籲歐洲大企加入　逾160間公司停落廣告

科技 11:08 2020/06/29

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美國非牟利組織Common Sense Media 行政總裁Jim Steyer 最新表示，正準備將抵制Facebook行動由美國市場推向全球，呼籲各歐洲大企加入「停止利用仇恨賺錢」（#StopHateForProfit）運動。

為進一步向Facebook施壓，要求對種族主義和仇恨內容採取更嚴格的政策，美國非牟利組織Common Sense Media 行政總裁Jim Steyer 最新表示，正準備將抵制Facebook行動由美國市場推向全球，呼籲各歐洲大企加入「停止利用仇恨賺錢」（#StopHateForProfit）運動。

美國人權組織月初發起「停止利用仇恨賺錢」運動，呼籲企業停止在社交媒體Facebook旗下平台投放廣告，至今包括英國消費品巨頭聯合利華（Unilever）、可口可樂、電訊商Verizon在內等，已有超過160間公司已簽署協議，將於7月份停止在Facebook上投放廣告。

美國近月爆發反種族歧視浪潮，激發世界各地的企業進行文化、政策改革作響應。雖然Facebook創辦人朱克伯格日前開腔「補鑊」，宣布會在違反仇恨言論及其他fb政策的帖文加上標籤；另表示將採取更多措施，包括與民權組織和專家合作開發工具來打擊仇恨性言論。不過Facebook所採取的應對行動似乎仍未應能滿足用戶訴求。

>>>【AI出錯】美警查案拉錯人　人臉辨識技術捱轟

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該「停止利用仇恨賺錢」運動中還提出了一系列要求如：透過獨立的審核流程幫助受種族主義及仇恨內容攻擊的用戶、提高歧視、仇恨言論事件報告數量透明度，以及停止利用有害內容獲取廣告收入。

>>>【遙距營商計劃】D-Biz需求大加碼10億惟可能提早截龍　創新科技署公布細節

責任編輯：張寶燕

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