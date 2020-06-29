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【保就業計劃】港府公布第二批僱主名單　 98%為中小微企

商業 11:11 2020/06/29

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「保就業」計劃秘書處今日（29日）在「保就業」計劃網站公布第二批已領取工資補貼的僱主名單，涉及33 679名僱主，當中98%為聘請不足50名僱員的中小微企；由6月至8月涉及的工資補貼額約65億元，有關僱主承諾於補貼期內維持超過28萬名受薪僱員。

【保就業計劃】首期保就業計劃僅67%僱主申請　羅致光：反應較預期低

「保就業」計劃秘書處已於26日開始向第三批共30016名成功申請僱主發放工資補貼，涉及的補貼額約77億元，承諾受薪僱員人數約335 000，會在完成發放該批工資補貼後公布有關僱主名單。
 
目標7月中旬完成所有審批

該計劃第一期申請於6月14日截止，共收到168799名僱主及259 860份自僱人士申請。到目前為止，已完成審批超過89400宗僱主申請，佔有關申請總數53%，總資助額191億元，惠及僱員數目836000人。自僱人士方面，已先後向約74 000名合資格自僱人士發放一筆過7,500元資助，總資助額5億5千6百萬元。發言人表示，會繼續處理餘下約7萬份僱主和4萬3千份自僱人士申請，目標是於7月中旬完成審批符合資格的申請。

【保就業計劃】「保就業」資助自僱人士　14萬份申請未能獲批

【保就業計劃】首批逾2.5萬僱主涉48億補貼　涵蓋零售航空飲食旅遊業

責任編輯：蘇穎琪

 

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