【反種族歧視】繼可口可樂後　Starbucks暫停社交媒體廣告

針對社交媒體仇恨言論問題，多間國際品牌紛紛加入「#拒以仇恨換取獲利（StopHateForProfit）」運動，周日（28日）全球最大咖啡連鎖商Starbucks亦表示，將暫停在社交媒體投放廣告。

根據CNBC報導，Starbucks同時在聲明中指出，「進行內部討論，並和媒體與民權組織一同討論，以遏制仇恨言論的傳播」，同時強調，公司暫停投放廣告，但並未加入「StopHateForProfit」運動。

事實上，在Starbucks之前，已經有多間巨頭公司宣布杯葛Facebook，並暫停在Facebook等多個社交媒體投放廣告，包括Verizon、聯合利華在內的160多家公司都在抵制行列，可口可樂上周五（26日）也表示，將暫停在所有社交平台投放廣告。

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