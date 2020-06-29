【油企破產】美國頁岩油企切爾皮克申請破產保護　已獲71億破產融資

▲ 據報，美國頁岩油先驅切爾皮克（Chesapeake Energy Corp)已於上周日申請破產保護。

美國頁岩油先驅切爾皮克（Chesapeake Energy Corp，美：CHK）因新冠肺炎對能源市場的影響以及面對沉重債務，上周日（28日）宣布已申請破產保護，並商討債務重組。

切爾皮克表示，破產程序進行期間，旗下營運分支如常運作，現已取得9.25億美元（約71.7億港元）破產融資。公司表示，完成債務重整及擺脫破產後，將可消除約70億美元（約542.5億港元）債務，並獲得6億美元（約46.5億港元）新資本。

外電引述知情人士指，富蘭克森資源（Franklin Resources）及富達（Fidelity）為最大債權人之一，公司債務重組後持有股份。據悉，切爾皮克將會縮減營運規模，不保留任何油井，僅保留少數天然氣井。

外界早前已傳切爾皮克擬申請破產。今年首季，公司錄得83億美元的虧損，截至今年3月底止，現金僅餘8200萬美元，惟其債務總額逾90億美元。

相關文章：OPEC料明年產油再現激增 美國頁岩油是罪魁

【油價走勢】紐約期油重上40美元 中海油料盈虧平衡「三桶油」準備起飛？

編輯：袁諾曦

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁