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【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　祖龍娛樂69億孖展接力最旺

金融經濟 12:11 2020/07/07

分享：

新股市場轉趨活躍，半年結完結前新股均搶閘上市，多隻新股撞期招股，現時合共有10隻新股仍在招股至等待掛牌。本文將展示所有現正招股的孖展金額，當中歐康維視生物  （新上市編號：01477） 、思摩爾國際 （新上市編號：06969） 、永泰生物  （新上市編號：06978） 及正榮服務 （新上市編號：06958） 等於周五（3日）已截止公開招股。

此外，據投資者備忘錄顯示，祖龍娛樂國際配售方面已經於下午12時截飛。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】  小工具

新股 一手
入場費		 孖展
（元）		 超購
（倍）		 截飛日
歐康維視生物
（01477） 		7404元
（500股）		 906.6億 582.8 已截
相關文章：歐康維視生物今日招股 入場費7404元
思摩爾國際
（06969） 		12525元
（1000股）		 304.96億 34.6 已截

【新股IPO】思摩爾超額認購115倍　凍資逾千億元

電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
永泰生物
（06978） 		11111元
（1000股）		 99.9億 89.9 已截

【新股IPO】傳永泰生物上限定價　凍資逾220億

醫藥股永泰生物與基投天力士潛在商業合作機會
正榮服務
（06958） 		4747元
（1000股）		 55.36億 46.1 已截
正榮服務今招股　1手入場費約4747元
綠城管理
（09979） 		3030元
（1000股）		 3.22億 1.25 已截
綠城管理今起招股　入場費3030元
虎視傳媒
（01163） 		2525元
（2500股）		 4532萬 2.02 已截
虎視傳媒周一招股　入場費2525元
中國蜀塔
（08623） 		4040元
（10000股）		 1.38億 16.2 已截
中國蜀塔一手入場費4040元　周四截止招股
港龍中國地產
（06968） 		4141元
（1000股）		 2062萬 未足額 已截
港龍中國地產今招股入場費4141元 恒地李家傑又做基投
易和國際
（08659） 		3030元
（5000股）		 3765萬 3 已截
新娛科
（06933） 		3778元
（2000股）		 3993萬 1.1 已截
遊戲開發商新娛科控明起招股　一手入場費3778元
德合集團 
（00368） 		2788元
（4000股）		 4349萬 2.2 已截
德合集團即日招股　一手入場費2788元
華夏視聽教育
（01981） 		3131元
（1000股）		 5.2億 3.21 7月8日
華夏視聽教育今起招股　一手入場費3131元　
渤海銀行
  （09668） 		2515元
（500股）		 1349萬 未足額 7月9日
渤海銀行即日招股　一手入場費2515元
中科天元
  （01156）  		 5172元
（4000股）		 2289萬  1.46 7月7日
中科天元即日招股　一手入場費5172元
嘉興燃氣
（09908） 		6060元
（500股）		 2.08億  3.84 7月8日
嘉興市燃氣擬集資4億元　入場費6060元
祖龍娛樂
  （09990） 		11717元
（1000股）		 69億 30.7 7月7日
「騰訊概念股」祖龍娛樂明起招股 入場費1.17萬元
山東鳳祥
  （09977） 		5151元
（1000股）		 1.55億元 未足額 7月7日
山東鳳祥集資最多18億元　入場費5151元（第三版）
大山教育
  （09986） 		3535元
（2000股）		 7556萬 1.1 7月6日
大山教育明起招股 入場費3535元

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