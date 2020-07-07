【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　祖龍娛樂69億孖展接力最旺

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Global X ETFs料美大選前貿易戰略為升級
新股市場轉趨活躍，半年結完結前新股均搶閘上市，多隻新股撞期招股，現時合共有10隻新股仍在招股至等待掛牌。本文將展示所有現正招股的孖展金額，當中歐康維視生物 （新上市編號：01477） 、思摩爾國際 （新上市編號：06969） 、永泰生物 （新上市編號：06978） 及正榮服務 （新上市編號：06958） 等於周五（3日）已截止公開招股。
此外，據投資者備忘錄顯示，祖龍娛樂國際配售方面已經於下午12時截飛。
|新股
|一手
入場費
|孖展
（元）
|超購
（倍）
|截飛日
|歐康維視生物
（01477）
|7404元
（500股）
|906.6億
|582.8
|已截
|相關文章：歐康維視生物今日招股 入場費7404元
|思摩爾國際
（06969）
|12525元
（1000股）
|304.96億
|34.6
|已截
|永泰生物
（06978）
|11111元
（1000股）
|99.9億
|89.9
|已截
|正榮服務
（06958）
|4747元
（1000股）
|55.36億
|46.1
|已截
|正榮服務今招股 1手入場費約4747元
|綠城管理
（09979）
|3030元
（1000股）
|3.22億
|1.25
|已截
|綠城管理今起招股 入場費3030元
|虎視傳媒
（01163）
|2525元
（2500股）
|4532萬
|2.02
|已截
|虎視傳媒周一招股 入場費2525元
|中國蜀塔
（08623）
|4040元
（10000股）
|1.38億
|16.2
|已截
|中國蜀塔一手入場費4040元 周四截止招股
|港龍中國地產
（06968）
|4141元
（1000股）
|2062萬
|未足額
|已截
|港龍中國地產今招股入場費4141元 恒地李家傑又做基投
|易和國際
（08659）
|3030元
（5000股）
|3765萬
|3
|已截
|新娛科
（06933）
|3778元
（2000股）
|3993萬
|1.1
|已截
|遊戲開發商新娛科控明起招股 一手入場費3778元
|德合集團
（00368）
|2788元
（4000股）
|4349萬
|2.2
|已截
|德合集團即日招股 一手入場費2788元
|華夏視聽教育
（01981）
|3131元
（1000股）
|5.2億
|3.21
|7月8日
|華夏視聽教育今起招股 一手入場費3131元
|渤海銀行
（09668）
|2515元
（500股）
|1349萬
|未足額
|7月9日
|渤海銀行即日招股 一手入場費2515元
|中科天元
（01156）
|5172元
（4000股）
|2289萬
|1.46
|7月7日
|中科天元即日招股 一手入場費5172元
|嘉興燃氣
（09908）
|6060元
（500股）
|2.08億
|3.84
|7月8日
|嘉興市燃氣擬集資4億元 入場費6060元
|祖龍娛樂
（09990）
|11717元
（1000股）
|69億
|30.7
|7月7日
|「騰訊概念股」祖龍娛樂明起招股 入場費1.17萬元
|山東鳳祥
（09977）
|5151元
（1000股）
|1.55億元
|未足額
|7月7日
|山東鳳祥集資最多18億元 入場費5151元（第三版）
|大山教育
（09986）
|3535元
（2000股）
|7556萬
|1.1
|7月6日
|大山教育明起招股 入場費3535元
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