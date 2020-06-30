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【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄660億元孖展

金融經濟 16:40 2020/06/30

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歐康維視生物昨日起招股，一手入場費7404元。

新股市場轉趨活躍，今日再有9間公司招股，現時合共有21隻新股招股。本文將展示所有現正招股的孖展金額，綜合多間券商數據顯示，11隻新股合共借出逾800億元。

新股 一手入場費 孖展認購額 超購倍數 相關文章
歐康維視生物－B （新上市編號：01477） 7404元（500股） 660億元 425倍 歐康維視生物今日招股 入場費7404元
思摩爾國際 （新上市編號：06969） 12525元（1000股） 224.3億元 24倍 電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
海普瑞藥業  （新上市編號：09989） 10404元（1000股） 78億元 11.6倍 海普瑞孖展跑出　有「逢投必賺」的基投認購
永泰生物－B （新上市編號：06978） 11111元（1000股） 65.1億元 58.2倍 醫藥股永泰生物與基投天力士潛在商業合作機會
正榮服務 （新上市編號：06958） 4747元（1000股） 25.5億元 20.7倍 正榮服務今招股　1手入場費約4747元
弘陽服務 （新上市編號︰01971） 4343元（500股） 11億元 24.6倍 弘陽服務明招股一手4343元　恒基李家傑有份投資
綠城管理 （新上市編號：09979） 3030元（1000股） 2.2億元 0.5倍 綠城管理今起招股　入場費3030元
虎視傳媒 （新上市編號：01163） 2525元（2500股） 925萬元 未足額 虎視傳媒周一招股　入場費2525元
中國蜀塔 （新上市編號：08623） 4040元（10000股） 1.36億元 16倍 中國蜀塔一手入場費4040元　周四截止招股
港龍中國地產 （新上市編號：06968） 4141元（1000股） 1056萬元 未足額 港龍中國地產今招股入場費4141元 恒地李家傑又做基投
宏力醫療管理  （新上市編號：09906） 4646元（2000股） 1.02億元 1.9倍 宏力醫療管理今招股　一手入場費約4647元
新娛科 （新上市編號：06933） 3778元（2000股） 1.87億元 未足額 遊戲開發商新娛科控明起招股　一手入場費3778元
德合集團  （新上市編號︰00368） 2788元（4000股） 1.38億元 未足額 德合集團即日招股　一手入場費2788元
華夏視聽教育  （新上市編號：01981） 3131元（1000股） 12.4億元 未足額 華夏視聽教育今起招股　一手入場費3131元　
渤海銀行  （新上市編號：09668） 2515元（500股） 143.4億元 未足額 渤海銀行即日招股　一手入場費2515元
中科天元  （新上市編號：01156）   5172元（4000股） 1.05億元 未足額 中科天元即日招股　一手入場費5172元
嘉興市燃氣 （新上市編號：09908） 6060元（一手500股） 4億元 未足額 嘉興市燃氣擬集資4億元　入場費6060元
祖龍娛樂  （新上市編號︰09990） 11717元（1000股） 2.2億元 0.04倍 「騰訊概念股」祖龍娛樂明起招股 入場費1.17萬元
山東鳳祥  （新上市編號︰09977） 5151元（1000股） 18.1億 未足額 山東鳳祥集資最多18億元　入場費5151元（第三版）
大山教育  （新上市編號︰09986） 3535元（2000股） 3.5億 未足額 大山教育明起招股 入場費3535元

相關文章：4隻新股齊招股　海普瑞藥業第三日孖展暫錄逾47億

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