【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄604億元孖展

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【餐飲寒冬】大家樂大快活翠華富臨4大餐飲股業績 誰特別標青？
新股市場轉趨活躍，今日再有9間公司招股，現時合共有21隻新股招股。本文將展示所有現正招股的孖展金額，綜合多間券商數據顯示，11隻新股合共借出逾800億元。
|新股
|一手入場費
|孖展認購額
|超購倍數
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