【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄564億元孖展

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【恒指夜期】理財通框架推出 恒指夜期輕微反彈65點（不斷更新）
新股市場轉趨活躍，今日合共有7間公司首日招股，合共11隻新股招股。本文將展示所有現正招股的孖展金額，綜合多間券商數據顯示，11隻新股合共借出逾800億元。
歐康維視生物－B （新上市編號：01477） ，一手（500股）入埸費7404元，孖展錄暫錄564億元孖展，超購363倍。
永泰生物－B （新上市編號：06978） 一手（1000股）入場費約11111元，暫錄31.4億元孖展認購，超購27.5倍。
電子煙巨頭思摩爾國際 （新上市編號：06969） 一手（1000股）入場費12525元，暫錄195.5億元，超購21.8倍。
正榮服務 （新上市編號：06958） 一手（1000股）入場費4747元，暫錄22.2億元孖展，超購17.9倍。
綠城管理 （新上市編號：09979） 一手（1000股）入場費3030元，暫錄1.58億元孖展，超購0.11倍。
港龍中國地產 （新上市編號：06968） 一手（1000股）入場費4141元；虎視傳媒 （新上市編號：01163） 一手（2500股）入場費2525元，均未錄得足額認購。
中國蜀塔 （新上市編號：08623） 一手1萬股，入場費4040元，孖展錄1.3億，超購15倍。
海普瑞藥業 （新上市編號：09989） 一手（1000股）入場費10404元，孖展錄得57億元，超額認購11.6倍。
宏力醫療管理 （新上市編號：09906） 一手（2000股）入場費4646元，孖展錄1.02億元，超購1.9倍。
弘陽服務 （新上市編號︰01971） 一手（500股）入場費4343元，暫錄11億元孖展，超購24.6倍。據投資者備忘錄顯示，公司將提早於今日晚上7時截飛。
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