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最強蘋果分析師郭明錤︰iPhone 12或不漲價　但取消附贈充電器及耳機

金融經濟 09:47 2020/06/29

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「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤表示，預期iPhone 12及SE將會取消附贈充電器。

蘋果（美：AAPL）今年下半年或發布iPhone 12系列手機，有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤不單預計iPhone 12或會取消隨機附贈耳機，為節省成本，他料iPhone 12亦會取消附贈充電器。他又指，下半年起iPhone SE或同樣取消附贈充電器。

郭明錤認為，iPhone 12的物料成本因支持5G而增加，相信蘋果為求復制iPhone 11成功銷售經驗，料iPhone 12的售價維持與iPhone 11相近。他續指，iPhone 12取消隨機附贈有線耳機與充電器對需求影響有限，並且未來Android手機或會跟隨。

他表示，未來iPhone隨機附贈無線充電器機會不高，iPhone取消隨機附贈贈品有助無線充電配件，但無線充電配件並非必須品，故實質貢獻仍待觀察。

另外，郭明錤預計，新款20W充電器將在第三季大量生產，5W與18W充電器將在今年底前結束生產，12W則在9至12個月後停產。

相關文章：「最強蘋果分析師」郭明錤：iPhone 12將取消附贈耳機 上調AirPods出貨預測

最強蘋果分析師郭明錤︰AirPods 3料明年上半年推出

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編輯：袁諾曦

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 銷售 5G iPhone iPhone 11 AirPods 無線充電 Android 耳機

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