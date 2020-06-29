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【新股IPO】康基醫療首掛半日升88%1手賺6135元　海吉亞升近4成

金融經濟 12:06 2020/06/29

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康基醫療及海吉亞醫療兩隻新股今日首日掛牌。

康基醫療 （09997） 及海吉亞醫療 （06078） 兩隻新股今日首日掛牌，康基醫療及海吉亞醫療齊齊逆市上升，康基醫療開報25.9元，較招股價13.88元高86.6%，早段曾升最多92%，高見26.7元，中午收報26.15元，升88%，1手帳面賺6135元。

海吉亞開報22.8元，較招股價18.5元高23.2%，其後走勢反覆向上，高見27.7元，中午收報25.85元，升39.7%，成交16.3億元，1手帳面賺1470元。

康基醫療於輝立暗盤交易場收報26.05元，較招股價13.88元升逾87.7%，一手（500股），不計手續費，帳面賺6085元。另外，海吉亞醫療於富途暗盤收報23.55元，較招股價18.5元，升27.3%，不計手續費，一手（200股）帳面賺1060元。

投資界料，康基醫療首日升幅高達7成，若沒有「貨」的投資者可以考慮股價低於5成時買入。海吉亞同樣火熱，預計股價最少升約3成。

【新股IPO】康基醫療、海吉亞追揸沽攻略　投資界：康基無貨者掛牌升逾五成不宜高追

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責任編輯︰梁浩碩
 

香港股票 IPO 康基醫療（09997） 海吉亞醫療（06078）

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