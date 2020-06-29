中印關稅或令疫情帶來的寒冬更嚴峻

現時中印關係陷入緊張，印度和中國之間的軍事緊張局勢擴散到經濟領域的風險似乎正在上升。印度正考慮對某些中國的出口商品加徵更高的關稅，這將會對兩國的經濟帶來進一步的負面影響，尤其是雙方都希望從新冠肺炎所造成的嚴重打擊中復甦。印度亦正在計劃採取嚴格的質量控制措施，對中國的進口貨物提出更高的質量要求。

雖然中國對印度的出口量相對於總出口量的佔比不高，但是任何需求減少都將會減慢中國的復甦。印度是中國的第五大的貿易夥伴，佔2019年出口總額的3%。另一方面，印度從中國的進口量佔份較高，在短期內不損害國內工業的情況下施加重大關稅或控制措施並不容易。

關稅減慢中國出口市場復甦

就中國的產量而言，向印度的出口量相對佔比更少。經濟合作暨發展組織（經合組織）的數據顯示，中國對印度的出口約佔總工業生產的0.5%。對於更高關稅的提議暫時未有具體細節，但措施可能只會對中國對印度出口的一小部分造成影響。

即使這樣，在中國尚未確定當地經濟已從疫情後復甦的基礎之際，如果關稅實施，將會帶來更多負面影響。中國的工業生產在四月和五月均錄到同比增長，但國內外需求低迷阻礙了經濟的全面復甦。任何需求的進一步減少以及相關的不確定性都可能拖慢復甦。

關稅亦影響印度進口市場

另一方面，中國是印度最大的進口市場。在截至3月31日的一年中，中國佔印度進口總額的13.8%，佔印度GDP的2.3%。印度本身亦容易受到來自中國的供應衝擊影響。經合組織數據顯示，印度製造業在2015年中幾乎有30%的半製成商品是來自中國。印度在關稅實施的任何舉動都可能對自身和中國造成同樣的傷害及構成重大的挑戰。印度將會因為為進口產品尋找替代市場而增加生產成本，亦當地試圖提升生產能力亦會是一個漫長的過程。

中國的任何報復措施也可能最終損害印度的出口。截至3月31日，中國佔印度總出口的5.3%，佔GDP的0.6%。相對而言，中國更容易瞄準印度的出口貨物。截至3月31日的一年數據顯示，農產品和鐵礦石這兩個項目佔印度向中國出口的一大部份，接近30%。關稅會令印度工廠面臨供應中斷的風險。