【港股市況】恒生指數午後跌約300點　康基醫療升96%（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期跌約200點 道指期貨跌79點（不斷更新）

美股上周五下挫，新冠肺炎疫情惡化，加上聯儲局限制銀行業回購及派息，道指瀉730點。恒指今日期結日，大市高開77點，開報24627點，其後走勢反覆向下，恒生指數半日跌390點，中午收報24159點。

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【15：12】騰訊 （00700） 升幅擴大至1.2%，報490.6元。騰訊]日前舉辦了2020年度遊戲發布會，除了公布了熱門遊戲《王者榮耀》、《和平精英》、《荒野亂鬥》的後續更新消息外，亦同時發表了不少受市場期待的新遊戲，如《地下城與勇士》（《DNF》）手遊版、《天涯明月刀》手遊版、主機遊戲《代號：SYN》。

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【15：10】港股跌不足300點，最新跌約270點，24277點。

【15：00】內地股市下跌，上證跌0.6%；深證跌0.5%；創業板指跌0.4%。

【14：42】康基醫療 （09997） 午後升幅擴大，曾升最多96%，高見27.35元；海吉亞醫療 （06078） 升逾4成，高見27.7元。

【14：38】昊天發展 （00474） 升逾5成，高見0.16元，成交997萬元

【14：05】中國國家文化產業 （00745） 午後飈逾6成，高見0.149元，成交近182萬元。

【13：40】大市跌幅收窄至約300點，於24250點水平上落爭持。騰訊（ （00700） 轉升0.2%；港交所 （00388） 持平。

【13：00】港股午後跌逾300點，報24175點，跌375點。

【12：50】恒指黑期於港股中午休市時段跌約440點，報24130點；道指期貨跌55點，報24895點。

【12：07】滙豐 （00005） 半日跌1.9%，中午收報36元；騰訊 （00700） 跌0.4%，中午收報483.2元；中移動 （00941） 跌3%，中午收報51.8元；港交所 （00388） 半日跌0.7%，中午收報317.2元；友邦 （01299） 跌3.6%，中午收報71.4元。

【12：00】恒生指數半日跌390點，中午收報24159點。國指中午收報9711點，跌141點。主板成交787億元。建行 （00939） 逆市升近1%，中午收報6.23元，藍籌中最強；康基醫療 （09997） 首掛曾升最多92%，高見26.7元，中午收報26.15元，較招股價高88%，成交24.4億元。

【11：42】50隻藍籌股當中，僅建行 （00939） 及創科 （00669） 錄得升幅。建行升近1%；創科升0.5%。

【11：37】友邦 （01299） 跌幅擴大至2.8%，低見71.8元。

【11：34】威高 （01066） 逆市升逾5%，破頂高見17.4元，成交12.6億元。

【11：30】上證半日跌0.7%；深證跌0.6%；創業板指跌0.6%。

【11：18】國泰 （00293） 低見7.47元，創逾11年低，最新跌2.7%，報7.5元。

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【11：14】大市跌300點，跌穿24250點水平。騰訊 （00700） 升幅收窄至0.1%，港交所 （00388） 轉跌0.4%。

【10：55】港股跌幅擴大至230點，跌至24300點水平。

【10：48】美團點評 （03690） 跌幅擴大至逾3%，跌穿170元水平。

【10：43】大市跌約150點，於24400點水平爭持。滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、中移動 （00941） 分別跌逾1%。

【10：26】SaaS股造好，中國有贊 （08083） 升6%，破頂高見1.25元；微盟 （02013） 升幅擴大至6.4%，高見9.9元；兌吧 （01753） 升2.1%，高見3.4元。

【10：23】濠賭股向下，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌2.2%；金沙 （01928） 跌2.3%。另外，美高梅 （02282） 跌2.8%；永利 （01128） 跌3.6%；澳博 （00880） 跌3.1%；新濠 （00200） 跌2.7%。

【10：22】蓮和醫療 （00928） 升逾4成，高見0.041元，成交372萬。蓮和醫療截至3月止財政年度虧損收窄至2485.4萬元，而上年度虧損1.19億元，不派末期息。

【10：18】海通證券 （06837） 跌3.7%；信証 （06030） 跌3.4%；中國銀河 （06881） 跌2.8%；華泰 （06886） 跌2.2%。近日有內地傳媒引述消息指，中證監計劃向 商業銀行發放券商牌照，或將從幾大商業銀行中選取至少兩家試點銀行。

【10：09】希慎 （00014） 跌1%。希慎發盈警，預計截至6月底止中期有機會錄得虧損，而去年同期純利約27.8億元。

【10：04】微盟 （02013） 升逾4%，高見9.72元。

【09：55】中煙香港 （06055） 逆市升2%，高見15.42元。內地電子煙巨頭思摩爾 （06969） 招股，計劃發售5.74億股，招股價介乎9.6至12.4元，一手（1000股）入場費為12524.95元。

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【09：51】國美零售 （00493） 續回吐，股價跌4%，低見1.4元。

【09：50】港交所 （00388） 轉升0.2%，於320元水平。

【09：47】中國燃氣 （00384） 績後跌逾5%，低見25.35元。中國燃氣去年度純利91.9億元，按年升11.7%；每股盈利1.76元；派末股息40仙。

【09：46】中芯國際 （00981） 破頂高見28.85元後，倒跌逾2%，最新報28元。

【09：43】恒指早段曾跌最多218點，低見24331點，其後跌幅收窄，恒指跌約120點，重上24400點水平。騰訊 （00700） 轉升近0.5%。

【09：41】蒙古能源 （00276） 續升逾3%，高見2.28元。

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【09：38】ATMX股下跌，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，低見209.6元；騰訊 （00700） 跌0.2%，低見481元；美團點評 （03690） 跌逾2%，低見170.4元；小米 （01810） 跌近1%，低見13.1元。

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【09：36】大市跌幅擴至逾150點，跌穿24400點。

【09：34】內銀股普遍逆市向上，建行 （00939） 升0.3%；工行 （01398） 升0.4%；招行 （03968） 升0.7%。針對近日媒體報道稱「中證監計劃向商業銀行發放券商牌照，或將從幾大商業銀行中選取至少兩家試點設立券商」的消息，中證監新聞發言人昨回應稱已關注到相關報道，目前沒有更多的信息需要向市場通報。

【09：32】港股早段轉跌約70點，跌穿24500點水平。

【09：26】人民幣中間價報7.0808，下調253點子。

【09：25】滙豐 （00005） 升0.4%，開報36.85元；友邦 （01299） 升1.1%，開報74.9元。另外，騰訊 （00700） 跌0.8%，開報481元；中移動 （00941） 跌0.2%，開報53.3元；港交所 （00388） 低開0.4%，開報318元。

【09：20】恒指高開77點，開報24627點。康基醫療 （09997） 及海吉亞醫療 （06078） 兩隻新股今日首日掛牌，康基醫療及海吉亞醫療齊齊逆市上升，康基醫療開報25.9元，較招股價13.88元高86.6%，1手帳面賺6010元；海吉亞開報22.8元，較招股價18.5元高23.2%，1手帳面賺860元。

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【09：13】即月期指開報24474點，跌32點或0.1%。

【08：53】原油價格下跌，紐約期油及布蘭特期油於亞洲時段分別跌2%，紐約期油報37.72美元，布蘭特期油報40.2美元。

【08：45】恒指黑期跌約200點，報24375點；道指期貨跌79點，報24871點。

【08：30】今日有多隻新股招股，包括港龍中國地產 （06968） 、綠城管理 （09979） 、虎視傳媒 （01163） 、思摩爾 （06969） 、歐康維視生物 （01477） 、永泰生物製藥 （06978） 、正榮服務 （06958） 。

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【08：20】東方表行 （00398） 公布業績，截至3月31日止年度，東方表行公司擁有人應佔年內溢利1億，按年下跌27.5%，每股盈利17.59仙，派末期息8仙，按年持平，另特別息5仙，較去年減近63%。

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【07：30】道指上周五收報25015點，跌730點或2.8%；標指收報3009點，跌74點或2.4%；納指收報9757點，跌259點或2.6%。

港股ADR收報24381點，跌168點或0.7%；恒指夜期收市跌87點，收報24419點，低水131點，成交14777張。

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責任編輯︰梁浩碩