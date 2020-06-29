▲ 【港股市況】恒指黑期跌約200點 道指期貨跌79點（不斷更新）

美股上周五下挫，新冠肺炎疫情惡化，加上聯儲局限制銀行業回購及派息，道指瀉730點。恒指今日期結日，港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約168點，恒指料開報24381點。

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【09：13】即月期指開報24474點，跌32點或0.1%。

【08：53】原油價格下跌，紐約期油及布蘭特期油於亞洲時段分別跌2%，紐約期油報37.72美元，布蘭特期油報40.2美元。

【08：45】恒指黑期跌約200點，報24375點；道指期貨跌79點，報24871點。

【08：30】今日有多隻新股招股，包括港龍中國地產 （06968） 、綠城管理 （09979） 、虎視傳媒 （01163） 、思摩爾 （06969） 、歐康維視生物 （01477） 、永泰生物製藥 （06978） 、正榮服務 （06958） 。

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【08：20】東方表行 （00398） 公布業績，截至3月31日止年度，東方表行公司擁有人應佔年內溢利1億，按年下跌27.5%，每股盈利17.59仙，派末期息8仙，按年持平，另特別息5仙，較去年減近63%。

東方表行全年少賺27% 末期息連特別息派13仙

【07：30】道指上周五收報25015點，跌730點或2.8%；標指收報3009點，跌74點或2.4%；納指收報9757點，跌259點或2.6%。

港股ADR收報24381點，跌168點或0.7%；恒指夜期收市跌87點，收報24419點，低水131點，成交14777張。

道指上周五瀉730點 港股ADR跌168點

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責任編輯︰梁浩碩