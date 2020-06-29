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【港股市況】恒指高開77點後倒跌　騰訊、港交所逆市上揚（不斷更新）

金融經濟 10:44 2020/06/29

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【港股市況】恒指黑期跌約200點　道指期貨跌79點（不斷更新）

美股上周五下挫，新冠肺炎疫情惡化，加上聯儲局限制銀行業回購及派息，道指瀉730點。恒指今日期結日，港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約168點，恒指料開報24381點。

【港區國安法】美國參議院通過《香港自治法》　滙豐渣打會否遭殃？

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【10：43】大市跌約150點，於24400點水平爭持。滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、中移動 （00941） 分別跌逾1%。

【10：26】SaaS股造好，中國有贊 （08083） 升6%，破頂高見1.25元；微盟 （02013） 升幅擴大至6.4%，高見9.9元；兌吧 （01753） 升2.1%，高見3.4元。

【10：23】濠賭股向下，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌2.2%；金沙 （01928） 跌2.3%。另外，美高梅 （02282） 跌2.8%；永利 （01128） 跌3.6%；澳博 （00880） 跌3.1%；新濠 （00200） 跌2.7%。

【10：22】蓮和醫療 （00928） 升逾4成，高見0.041元，成交372萬。蓮和醫療截至3月止財政年度虧損收窄至2485.4萬元，而上年度虧損1.19億元，不派末期息。

【10：18】海通證券 （06837） 跌3.7%；信証 （06030） 跌3.4%；中國銀河 （06881） 跌2.8%；華泰 （06886） 跌2.2%。近日有內地傳媒引述消息指，中證監計劃向商業銀行發放券商牌照，或將從幾大商業銀行中選取至少兩家試點銀行。

【10：09】希慎 （00014） 跌1%。希慎發盈警，預計截至6月底止中期有機會錄得虧損，而去年同期純利約27.8億元。

【10：04】微盟 （02013） 升逾4%，高見9.72元。

【09：55】中煙香港 （06055） 逆市升2%，高見15.42元。內地電子煙巨頭思摩爾  （06969） 招股，計劃發售5.74億股，招股價介乎9.6至12.4元，一手（1000股）入場費為12524.95元。

【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元

【09：51】國美零售 （00493） 續回吐，股價跌4%，低見1.4元。

【09：50】港交所 （00388） 轉升0.2%，於320元水平。

【09：47】中國燃氣 （00384） 績後跌逾5%，低見25.35元。中國燃氣去年度純利91.9億元，按年升11.7%；每股盈利1.76元；派末股息40仙。

【09：46】中芯國際 （00981） 破頂高見28.85元後，倒跌逾2%，最新報28元。

【09：43】恒指早段曾跌最多218點，低見24331點，其後跌幅收窄，恒指跌約120點，重上24400點水平。騰訊 （00700） 轉升近0.5%。

【09：41】蒙古能源 （00276） 續升逾3%，高見2.28元。

蒙古能源股價爆升7倍後急回逾5成　曾經千億「能源巨企」市值累縮99%

【09：38】ATMX股下跌，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，低見209.6元；騰訊 （00700） 跌0.2%，低見481元；美團點評 （03690） 跌逾2%，低見170.4元；小米 （01810） 跌近1%，低見13.1元。

【變身汽車股？】小米海報擺烏龍預告「造車」　公關部：沒有此事

【09：36】大市跌幅擴至逾150點，跌穿24400點。

【09：34】內銀股普遍逆市向上，建行 （00939） 升0.3%；工行 （01398） 升0.4%；招行 （03968） 升0.7%。針對近日媒體報道稱「中證監計劃向商業銀行發放券商牌照，或將從幾大商業銀行中選取至少兩家試點設立券商」的消息，中證監新聞發言人昨回應稱已關注到相關報道，目前沒有更多的信息需要向市場通報。

【09：32】港股早段轉跌約70點，跌穿24500點水平。

【09：26】人民幣中間價報7.0808，下調253點子。

【09：25】滙豐 （00005） 升0.4%，開報36.85元；友邦 （01299） 升1.1%，開報74.9元。另外，騰訊 （00700） 跌0.8%，開報481元；中移動 （00941） 跌0.2%，開報53.3元；港交所 （00388） 低開0.4%，開報318元。

【09：20】恒指高開77點，開報24627點。康基醫療  （09997）  及海吉亞醫療  （06078）  兩隻新股今日首日掛牌，康基醫療及海吉亞醫療齊齊逆市上升，康基醫療開報25.9元，較招股價13.88元高86.6%，1手帳面賺6010元；海吉亞開報22.8元，較招股價18.5元高23.2%，1手帳面賺860元。

【新股IPO】康基醫療首掛高開86.6%1手賺6010元　海吉亞高開23%

【09：13】即月期指開報24474點，跌32點或0.1%。

【08：53】原油價格下跌，紐約期油及布蘭特期油於亞洲時段分別跌2%，紐約期油報37.72美元，布蘭特期油報40.2美元。

【08：45】恒指黑期跌約200點，報24375點；道指期貨跌79點，報24871點。

【08：30】今日有多隻新股招股，包括港龍中國地產 （06968） 、綠城管理 （09979） 、虎視傳媒 （01163） 、思摩爾 （06969） 、歐康維視生物 （01477） 、永泰生物製藥 （06978） 、正榮服務 （06958）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

【新股IPO】電子煙第一股思摩爾闖關　能否重演中煙香港爆升5倍傳奇？

【08：20】東方表行  （00398）  公布業績，截至3月31日止年度，東方表行公司擁有人應佔年內溢利1億，按年下跌27.5%，每股盈利17.59仙，派末期息8仙，按年持平，另特別息5仙，較去年減近63%。

東方表行全年少賺27%　末期息連特別息派13仙

【07：30】道指上周五收報25015點，跌730點或2.8%；標指收報3009點，跌74點或2.4%；納指收報9757點，跌259點或2.6%。

港股ADR收報24381點，跌168點或0.7%；恒指夜期收市跌87點，收報24419點，低水131點，成交14777張。

道指上周五瀉730點　港股ADR跌168點

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 中國有贊（08083） 兌吧（01753） 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 蓮和醫療（00928） HTSC（06886） 中國銀河（06881） 中信証券（06030） 海通證券（06837）

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【新股IPO】綠城管理今起招股　入場費3030元
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