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東方表行全年少賺27%　末期息連特別息派13仙

金融經濟 08:20 2020/06/29

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東方表行全年少賺27%　末期息連特別息派13仙

東方表行 （00398） 公布業績，截至3月31日止年度，東方表行公司擁有人應佔年內溢利1億，按年下跌27.5%，每股盈利17.59仙，派末期息8仙，按年持平，另特別息5仙，較去年減近63%。

純利減少主要因為就使用權資產及物業、廠房及設備計提減值虧損、滯銷手錶撥備上升，以及於2020年第1季度因新冠肺炎疫情爆發導致收益減少所致。

東方表示表示，受累全球宏觀經濟不明朗、社會運動及新冠肺炎疫情爆發，營業額按年減少3.5%至23.53億元，毛利率則增長至約27.4%，因集團定位於高端名貴手錶市場，而長期客戶保持強大消費力，加上集團戮力控制存貨所致。

香港市場方面，年內收益減少17.3%至11.98億元，台灣及澳門店舖之銷售額稍有增長，惟主要由於就滯銷手錶作出之撥備增加，故此錄得虧損。

展望未來，預期中美貿易糾紛、疫情持續、香港社會不穩以及全球經濟前景不明朗會繼續影響零售市場，而此影響並無在年度業績中完全反映。疫情第2輪甚至第3輪攻擊之可能性仍頗高，此不明朗因素對未來業績表現仍會有巨大壓力。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 業績公布 東方表行（00398） 澳門 台灣 香港 新冠肺炎

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