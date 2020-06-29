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【新股IPO】正榮服務今招股　1手入場費約4747元（第二版）

金融經濟 19:40 2020/06/29

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【新股IPO】正榮服務今招股　1手入場費約4747元

正榮地產 （06158） 母企正榮集團分拆旗下物管股正榮服務 （06958） ，今日起正式招股，正榮服務計劃發行2.5億股，招股價介乎3.6元至4.7元，正榮服務每手1000股，1手入場費約4747元。

正榮服務指，其擁有3條業務線，即（i）物業管理服務、（ii）非業主增值服務及（iii）社區增值服務，構成提供給客戶的綜合服務產品，涵蓋整個物業管理價值鏈。

正榮服務表示，其收益由2017年的2.729億元人民幣，增加67.2%至2018年的4.563億元人民幣，並增加57.0%至2019年的7.162億元人民幣。淨利潤由2017年的2030萬元人民幣增加94.7%至2018年的3950萬元人民幣，並大幅增加至2019年的1.092億元人民幣。

假設發售價為每股4.15元，所得款項淨額約為9.715億元，約55將用於尋求戰略收購及投資機會，約20%將用於進一步開發信息管理系統；15%用於進一步開發「榮智慧」服務軟件；10%用作一般業務運營及營運資金。

正榮服務執行董事兼行政總裁黃亮表示，未來公司收購的目標為一綫或強二綫城市的非住宅物管公司，並希望可帶互補作用，而非住宅業務有多個細分類，公司期望深耕公建物業及高校範疇。

首席財務官及聯席公司秘書劉暢預期，基礎服務毛利率處20%至25%的區間，非業主增值服務毛利率為30%至35%，業主增值服務毛利率處60%的水平。

（第二版新增記者會內容）

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 物業管理股 IPO 正榮地產（06158）

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