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道指上周五瀉730點　港股ADR跌168點

金融經濟 07:37 2020/06/29

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道指上周五瀉730點　港股ADR跌168點

道指上周五瀉730點
美股上周五下挫，新冠肺炎疫情惡化，加上聯儲局限制銀行業回購及派息，道指創逾一個月新低，收報25015點，跌730點或2.8%；標指收報3009點，跌74點或2.4%；納指收報9757點，跌259點或2.6%。

港股ADR跌168點
港股ADR收報24381點，跌168點或0.7%；恒指夜期收市跌87點，收報24419點，低水131點，成交14777張。

紐約期油跌0.6%
原油價格下跌，市場憂慮肺炎疫情影響原油需求復甦，加上調查顯示美國產油商準備恢復生產，紐約期油收報38.49美元，跌0.23美元或0.6%；布蘭特期油收報41.02美元，微跌3美仙。

美滙指數靠穩
避險需求帶動美元表現，美滙指數靠穩，美滙指數報97.48。歐元兌美元報1.1223；美元兌日圓報107.16。

美國10年期債息報0.64厘。

紐約期金升0.6%
資金流入金市避險，紐約期金收報1780.3美元，升9.7美元或0.6%。現貨金於1786美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩
 

欄名 : 金股滙行情

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