【港股開市】美國疫情擴散中國經濟彈　恒指料跌不足1%

美國單日新增確診人數創當地新高，加上聯儲局禁止美國銀行於第三季回購或派股息，令美國上周五（26日）受壓，美國三大指數跌逾2.4%，港股ADR指數較上日收市跌167點，而夜期跌87點，較上日低水167點。

恒指牛熊證街貨再度返回51:49的比例，牛證稍多於熊證。熊證重貨區25300點至25599點見資金獲利，減少近300張期指，不過仍有1900張期指。牛證街貨重貨區則在24000點至24199點，合共近1000張期指。

雖然美股受壓，但上周五港股已反映部分升幅，且中國工業企業利潤5月見反彈，一定程度為港股托底，今日恒指料於24500點附近上落，波幅料在300點以內。

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