【租樓旺季】有米大學生為方便上學　睇樓一次斥資2.2萬元租入ONE HOMANTIN兩房

每年的7月開始，暑期來臨在即，市場踏入租務旺季，除父母為子女遷至名校網，或搬至鄰近學校的居所，同時也有大學生四出尋找鄰近大學的租盤，方便上學。以往大學生租住單位的熱門地，多是鄰近香港大學的港島西一帶租盤、鄰近理工大學的紅磡一帶租盤，或鄰近中文大學的港鐵沙田站一帶物業。

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日前何文田ONE HOMANTIN錄得一宗務成交，香港置業分區市務董事（銷售）許鷹傑表示，ONE HOMANTIN6座低層C室，為2房間隔，向西南望樓景，實用面積約512平方呎。業主以約2.4萬元放租後3天後，即吸引區內客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以2.2萬元租出，實用呎租約43元，成交價屬市價。

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許鷹傑指，新租客為大學生，心儀單位望開揚景兼新淨企理，亦鄰近校園方便上學，故睇樓1次即火速決定承租。

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由會德豐地產發展的何文田ONE HOMANTIN，樓齡3年，物業鄰近公開大學，前往港鐵何文田站步程約10分鐘，屬於靜中帶旺社區，加上鄰近鬧區旺角，而且周邊購物交通配套完善。同時該盤位處34名校網區，網內著名學校有協恩中學附屬小學、及農圃道官立小學、聖羅撒學校及陳瑞祺（喇沙）小學等，都屬家長至愛，故吸引不少家庭客追捧，現時1房租金叫價約1.8萬元起，而2房單位由2.2萬元起。

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