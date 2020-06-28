【消費優惠】SOGO推夏日優惠　購物滿1000元送100元現金券

天時暑熱，很多人放假也會選擇行商場嘆冷氣兼血拼。

崇光百貨現正舉行「Summer Delights」夏日激賞活動，即日起於崇光銅鑼灣店或尖沙咀店單一購物滿淨值1,000元，可換領100元購物現金券；單一購物滿3,000元可換領500元購物現金券。

每人每日/每單一發票可換領最多1萬元購物現金券。

SOGO eStore網上商店亦同樣設SOGO Rewards會員禮遇，首次於SOGO eStore購物（只適用於2020年6月23日或之前未曾於SOGO eStore購物之SOGO Rewards會員）滿淨值1,000元，可享SOGO Rewards 8,000額外積分；購物滿淨值2,500元，可享SOGO Rewards 25,000額外積分。

此外，凡於Summer Delights推廣期間於SOGO eStore購物每滿淨值2,500元，可獲贈150元崇光購物禮券。每個會員號碼最多可獲贈總值1,500元崇光購物禮券。

即日起，SOGO Rewards會員手機應用程式又推出全新 「POINTASTIC」獎賞，會員累積達指定積分，即可以積分或積分加現金方式，即時於手機應用程式內兌換逾30款知名品牌家電、健美用品、食品及美酒等限量貨品。

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