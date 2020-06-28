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【新股IPO】綠城管理入場費3030元　集資額一半向母公司償債

股樓投資 23:30 2020/06/28

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綠城管理（新上市編號：09979）明日（29日）至周五（7月3日）公開招股，發行4.77億股新股，招股價介乎2.2至3元，集資最多14.3億元，一手入場費3,030元，預計7月10日掛牌，聯席保薦人為瑞信、德意志銀行。

綠城管理成立於2010年，是中國房地產市場最大的代建公司。截至2019年底，綠城管理於中國26個省、直轄市及自治區的85座城市及於柬埔寨一座城市擁有260個代建項目，管理總建築面積為6,750萬平方米。期內擁有72個個新訂約項目，新訂約總建築面積約為1,600百萬平方米，佔中國代建市場的市場份額達23.7%。

相關文章：【新股IPO】永泰生物集資11億　一手入場費11110.8元

綠城管理2019年收入為19.9億元（人民幣，下同），按年增長34.5%；股東應佔純利3.25億元，按年微跌3%，主要受已終止經營業務帶來1,510萬元虧損所致。不過，集團毛利率有下跌趨勢，由2017年56.8%，降至2018年50.2%及2019年44.2%。

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集資所得，有以下用途：

1) 約20%將用於透過內生式增長及對代建價值鏈下游上的經挑選業務進行戰略收購拓展公司業務；

2) 約14.5%將用於發展公司的商業資本代建；

3) 約51.5%將用於向綠城中國（03900）償還截至最後可行日期5.4億元人民幣債務，其預期將於上市日期結清；

4) 約4%將用作開發公司的生態圈，其將作為一個整合全面服務的平台經營，服務均由優質物業開發供應商所提供；

5) 約10%將用於營運資金、營銷及其他一般公司用途。

綠城中國（03900） 香港股票 IPO

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