繼黑人牙膏「審視品牌名稱」後　L'Oreal擬刪護膚品「美白」字眼

▲ L'Oreal擬刪取旗下護膚品「美白」字眼。

全球反種族歧視浪潮持續，化妝品公司歐萊雅（L'Oreal，法︰OR）日前宣布，將不會於護膚產品廣告中使用「美白」（whitening）、和「亮白」（light）等字眼，以響應近日反種潮歧視活動。L'Oreal旗下品牌眾多，包括Lancome、L'Oreal Paris、Maybelline、Kiehl's、Vichy、La Roche-Posay、Kerastase等。

較早前，聯合利華（UNA）亦宣布Fair & Lovely品牌亦將於未來數月改名，並將刪去旗下產品說明「白晢（fair）」的描述。強生（Johnson &Johnson）之前已宣布，將在亞洲和中東地區停售Clean &Clear和Neutrogena兩品牌的護膚美白霜。

另外，較早前高露潔旗下黑人牙膏（Darlie）亦計劃重新審視商標及名稱。

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