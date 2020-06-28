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【新股IPO】東莞農商行遞上市申請　上市前股東逾5.7萬名

金融經濟 23:26 2020/06/28

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東莞農商行向聯交所提交上市申請。（網頁截圖）

再有內銀計劃來港上市。東莞農商行向聯交所提交上市申請，由招商證券國際、招銀國際、農銀國際及工銀國際擔任聯席保薦人。

根據招股文件，東莞農商行2019年度營業收入117.95億元人民幣（下同），按年增20.6%，期間淨利息收益率2.11厘，擴闊16個基點。資產減值損失25.94億元，較前年同期顯著升51%。全年純利按年升1成至49.36億元。

其他業務指標，去年不良貸款率1%，較前年降27個基點；撥備覆蓋389.57%；核心一級資本充足率12.63%。

股東結構方面，成立於1950年代的東莞農商行，由於是由合作社起家，因此未上市前目前已有83個法人股東及5.75萬名股東，分別持有約23.7%及76.3%股權，當中只有1名股東持股超過5%，據資料顯示是粵豐投資郭惠強及其配偶，合共持有5.21%股權。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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