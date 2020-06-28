  • 30°C
香港時間 : 2020629日 (一) 00:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英鎊滙價】英國脫歐後英鎊不再是G10貨幣？　走勢更似新興市場貨幣

金融經濟 23:18 2020/06/28

分享：

美銀預期，英國可能會出現流動性風險，英鎊年底前或繼續走低。

面對英國脫歐及流動性情況，美國銀行（Bank of America）認為，英鎊表現與新興市場貨幣走勢無異，而英國脫離歐元區，將永久改變市場對英鎊的看法。美銀預期，英鎊兌歐元、日圓及瑞士法郎均會走低。

美銀分析師Kamal Sharma及Myria Kyriacou表示，根據國際清算銀行（BIS）每三年進行一次的調查顯示，英鎊市場的深度原可以抵禦市場波動性，但英國脫歐後，情況可能並不會再如此。BIS每三年進行的調查，分析環球外滙市場的規模及結構。

美銀預期，隨英國脫歐過渡期終結日（今年12月31日）逐漸逼近，英國可能會出現流動性風險，英鎊年底前或繼續走低。

基於上述原因，美銀認為，不能再在傳統十大工業國（G10）框架內分析英鎊走勢，英鎊走勢反映與新興市場貨幣走勢更相近。

相關文章：【聯滙制度】任志剛：聯滙沒甚麼好擔心　未虞新股集資後資金會流出香港

相關文章：Kyle Bass基金賭聯滙崩潰　金管局暗批：從基金規模及往績便清楚

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

外滙 新興市場 英鎊 日圓 歐元 瑞士法郎 英國 脫歐 國際清算銀行

上一篇文章

【新股IPO】東莞農商行遞上市申請　上市前股東逾5.7萬名

下一篇文章

春立醫療旗下骨科植入產品獲准為國家重點項目
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】4隻新股齊招股　海普瑞藥業第三日孖展暫錄逾47億
【新股IPO】4隻新股齊招股　海普瑞藥業第三日孖展暫錄逾47億
【Wirecard破產】安永：Wirecard現金失蹤是精心策劃的欺詐 涉全球多個相關方
【Wirecard破產】安永：Wirecard現金失蹤是精心策劃的欺詐 涉全球多個相關方
【新股IPO】康基醫療、海吉亞暗盤　康基升近9成一手帳面賺6085元
【新股IPO】康基醫療、海吉亞暗盤　康基升近9成一手帳面賺6085元
【新股IPO】海普瑞孖展跑出　有「逢投必賺」的基投認購
【新股IPO】海普瑞孖展跑出　有「逢投必賺」的基投認購
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【旅遊注意】泰國7月1日重開邊境　一文看清各地解除封關時間（不斷更新）
【旅遊注意】泰國7月1日重開邊境　一文看清各地解除封關時間（不斷更新）