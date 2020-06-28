【英鎊滙價】英國脫歐後英鎊不再是G10貨幣？　走勢更似新興市場貨幣

▲ 美銀預期，英國可能會出現流動性風險，英鎊年底前或繼續走低。

面對英國脫歐及流動性情況，美國銀行（Bank of America）認為，英鎊表現與新興市場貨幣走勢無異，而英國脫離歐元區，將永久改變市場對英鎊的看法。美銀預期，英鎊兌歐元、日圓及瑞士法郎均會走低。

美銀分析師Kamal Sharma及Myria Kyriacou表示，根據國際清算銀行（BIS）每三年進行一次的調查顯示，英鎊市場的深度原可以抵禦市場波動性，但英國脫歐後，情況可能並不會再如此。BIS每三年進行的調查，分析環球外滙市場的規模及結構。

美銀預期，隨英國脫歐過渡期終結日（今年12月31日）逐漸逼近，英國可能會出現流動性風險，英鎊年底前或繼續走低。

基於上述原因，美銀認為，不能再在傳統十大工業國（G10）框架內分析英鎊走勢，英鎊走勢反映與新興市場貨幣走勢更相近。

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