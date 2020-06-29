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【新股IPO】電子煙第一股思摩爾闖關　能否重演中煙香港爆升5倍傳奇？

金融經濟 07:50 2020/06/29

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「電子煙第一股」的全球最大電子煙霧化設備製造商思摩爾  （新上市編號：06969） 正式登陸港股，實際上，其原名「麥克韋爾」更人熟知，2015年內地新三板掛牌，並在短短3年內股價增長逾10倍。參考港股首個煙草股中煙香港 （06055） 股價曾一度急升4.8倍，思摩爾能否再次演繹煙草「牛股」的傳奇？

思摩爾在內地新三板也被稱為「分紅王」。其2015年底以每股11.8元人民幣（下同）上市，股價勁抽炒股10倍，一度高見151元，成為新三板上市第一隻收益率超過10倍的股份，市值達80億元，累計分紅13.6億元。

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思摩爾公司主要從事電子霧化器（俗稱電子煙）和開放式電子霧化設備APV的研發、生產和銷售。公司業務主要分為ODM（原始設計製造）和自有品牌APV（開放式電子霧化設備）。同時，也為主要電子煙品牌包括英美煙草的NUSE和Vype、日本煙草的Ploom和Logic、RELX、NJOY等代工。

5大客戶來自日本及歐美

公司2018年前5大客戶來自日本和歐美國家，分別為Jupier Research LLC、日本煙草、Reynolds Asia-Pacific、Kim Interntional Corporation、Nu Mark LLC。

純利方面，思摩爾上半年純利按年增約4倍至9.2億元，已經超越去年全年純利約25%。收入方面，中煙香港的規模較思摩爾大約2倍，而思摩爾的業務增長速度較快。就2018年全年收入比較，中煙收入錄得逾70億元（人民幣，下同），而思摩爾則34.33億元。

不過，思摩爾今年上半年收入已經差不多超越去年全年收入，並錄得32.73億元，較去年增長178%，更與中煙香港上半年收入相近。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

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