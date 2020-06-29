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【港區國安法】美國參議院通過《香港自治法》　滙豐渣打會否遭殃？

金融經濟 09:00 2020/06/29

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美國參議院通過的《香港自治法》更多牽涉到國際金融層面，銀行亦是適用的制裁對象。

人大常委會審議港區國安法前夕，美國參議院上周（25日）一致通過《香港自治法》，對有份損害香港一國兩制、高度自治的個人及企業實施經濟制裁，劍指中港官員等個人、企業及相關金融機構。

《香港自治法》目前仍待美國眾議院審批，一旦通過將再由總統特朗普簽署生效。值得留意，今次法案更多牽涉到國際金融層面，而銀行等的金融機構亦是潛在制裁對象。

法案賦權阻金融機構借貸、美元結算

與去年底通過的《香港人權與民主法案》一樣，《香港自治法》要求美國國務院每年向國會提交報告，點名制裁的個人及實體，施加凍結資產、入境限制等罰則。

金融機構方面，若與制裁人士或企業有「顯著交易（significant transactions）」的銀行亦可能會受到牽連，有機會限制其向美國金融機構借貸、使用美元結算等。

倘銀行知悉制裁名單仍與其交易　才會受牽連

到底銀行會否輕易成為制裁目標？根據參議院通過的修訂版《香港自治法》，銀行只會在知悉制裁人士及實體名單後，仍然進行交易方會受到制裁。事實上，過往亦曾有國際銀行因違反美國制裁令而遭到罰款，資料顯示，渣打銀行 （02888） 去年與美國就違反制裁令一事達成和解協議。

由於銀行有足夠時間了解制裁清單，因此誤墮制裁的機會相信有限。另有市場意見謂，即使美國訂立制裁名單，香港銀行最終會否跟進，亦要視乎香港監管機構的取向。

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