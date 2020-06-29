【港區國安法】美國參議院通過《香港自治法》　滙豐渣打會否遭殃？

▲ 美國參議院通過的《香港自治法》更多牽涉到國際金融層面，銀行亦是適用的制裁對象。

人大常委會審議港區國安法前夕，美國參議院上周（25日）一致通過《香港自治法》，對有份損害香港一國兩制、高度自治的個人及企業實施經濟制裁，劍指中港官員等個人、企業及相關金融機構。

《香港自治法》目前仍待美國眾議院審批，一旦通過將再由總統特朗普簽署生效。值得留意，今次法案更多牽涉到國際金融層面，而銀行等的金融機構亦是潛在制裁對象。

《法案》賦權阻金融機構借貸、美元結算

與去年底通過的《香港人權與民主法案》一樣，《香港自治法》要求美國國務院每年向國會提交報告，點名制裁的個人及實體，施加凍結資產、入境限制等罰則。

金融機構方面，若與制裁人士或企業有「顯著交易（significant transactions）」的銀行亦可能會受到牽連，有機會限制其向美國金融機構借貸、使用美元結算等。

倘銀行知悉制裁名單仍與其交易 才會受牽連

到底銀行會否輕易成為制裁目標？根據參議院通過的修訂版《香港自治法》，銀行只會在知悉制裁人士及實體名單後，仍然進行交易方會受到制裁。事實上，過往亦曾有國際銀行因違反美國制裁令而遭到罰款，資料顯示，渣打銀行 （02888） 去年與美國就違反制裁令一事達成和解協議。

由於銀行有足夠時間了解制裁清單，因此誤墮制裁的機會相信有限。另有市場意見謂，即使美國訂立制裁名單，香港銀行最終會否跟進，亦要視乎香港監管機構的取向。

相關文章：

【港區國安法】外商冀社會業務俱穩 投資推廣署長：大多數真心歡迎立法

【港區國安法】美國或針對個人實施限制 港區36人大代表恐成目標？

環時斥滙豐與美國勾結 滙豐︰多年來為中國發展的「堅定支持者」

【港區國安法】陳茂波︰政府對港區國安法立法義無反顧 已為「美國制裁」做好應變預案

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱https：//bit.ly/2UUJ2GE

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁