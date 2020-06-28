脫歐後英鎊地位不再？　分析：愈來愈似這種貨幣

自2016年6月英國公投脫歐以來，英鎊匯價經歷劇烈波動，近日反覆向下。《CNBC》報道，美國銀行分析指，以英鎊在匯市的交易深度，理應要在動盪的市場中提供一個避風港，但事實卻並非如此；預計直到脫歐過渡期結束前，即今年12月31日，流動性風險都將持續偏高。

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美銀分析師指，投資人對英鎊的觀感，很可能已因脫歐而永久地改變，未來將不會以G10貨幣般看待英鎊，其流動性的狀況將愈來愈像新興市場國家的貨幣——英鎊升值阻力愈來愈大，而傳統的指標已把英鎊被低估的程度過份誇大。

除了美銀之外，匯豐（HSBC）全球外匯研究主管David Bloom日前也稱，與一些G10貨幣相比，英鎊已成了較具風險的貨幣，理由是英國選擇離開像歐盟那樣的大型單一經濟體，而成為開放型的經濟體，而貨幣也因為愈來愈像開放型經濟體，而出現較大的波動。

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G10貨幣指外匯市場中因穩定而最受歡迎的10種交易貨幣，除英鎊外尚有澳幣、加幣、歐元、日圓、紐元、挪威克朗、瑞典克朗、瑞士法郎及美元等。

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