【騰訊遊戲】騰訊發布會逾40款遊戲亮相 下隻《王者榮耀》即將誕生？

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騰訊 （00700） 日前舉辦了2020年度遊戲發布會，除了公布了熱門遊戲《王者榮耀》、《和平精英》、《荒野亂鬥》的後續更新消息外，亦同時發表了不少受市場期待的新遊戲，如《地下城與勇士》（《DNF》）手遊版、《天涯明月刀》手遊版、主機遊戲《代號：SYN》。
備受期待的《DNF》
《地下城與勇士》手遊版確定於8月12日上綫。該遊戲的原版，是由南韓遊戲公司NEOPLE開發的免費角色扮演2D遊戲，2005年在韓國正式發布，中國地區則由騰訊2008年起代理發行。
DNF特色在於捲軸式橫版格鬥，上線多年依然不斷吸引新玩家，並刷新電腦遊戲最高同時在線人數（PCU），2012年DNF曾經有300萬玩家同時在線，2016年DNF的PCU突破500萬，刷新格鬥網游的最高在線記錄。
根據騰訊在2018年的遊戲開發者大會上公佈數據，DNF國內累計註冊用戶達3億，3年活躍用戶年均增長7%，收入平均增長38%。另據媒體報道，DNF在全球的遊戲註冊用戶達6至7億。
《慶餘年》等多款文娛大IP遊戲
除了知名將王牌遊戲「手遊化」外，騰訊即貫徹其「大文娛」戰略，將閱文（00772）經典IP、網絡小說改編影視作品《慶餘年》手遊化。其他同為文娛作品改編品包括《大主宰：大千世界》（閱文網絡小說改編）、《秦時明月世界》（網絡動畫改編）、《從前有座靈劍山》（閱文網絡小說、動畫改編）等。
合作改編作品︰《寶可夢大集結》缺席
值得注意的是，騰訊亦將一些外國經典遊戲重新改編推出，包括《街霸：對決》、《真·三國無雙霸》。然而，此前於寶可夢新作發表會上發表的《寶可夢大集結》（《Pokemon Unite》），卻未有在騰訊發布會上重復亮相。該遊戲是由騰訊旗下天美工作室群負責開發，與任天堂合作推出的全新寶可夢遊戲。其玩法與《王者榮耀》基本上十分相似，屬於MOBA類遊戲。
《寶可夢大集結》的缺席，也許和該遊戲早前於國外發布後反響不佳有關。不少寶可夢的支持者表示，不能接受一個掛着寶可夢外皮的《王者榮耀》，並在影片網上洗版式負評。情況類似去年網易（09988）與動視暴雪（美︰ATVI）合作推出《暗黑破壞神》手遊時，惹來大批原作忠實玩家不滿。
|騰訊最具潛力新遊戲及王牌遊戲更新
|網絡遊戲改編
|《地下城與勇士》手遊
|《新劍俠情緣手遊》
|《龍之谷2》
|《天涯明月刀》
|文娛作品改編遊戲
|《慶餘年》
|《秦時明月世界》
|《大主宰：大千世界》
|《從前有座靈劍山》
|外國品牌合作遊戲
|《街霸：對決》
|《真·三國無雙霸》
|原創遊戲
|《夢想新大陸》
|《諾亞之心》
|《代號：SYN》
|原有王牌遊戲更新
|《和平精英》
|《王者榮耀》
|《荒野亂鬥》
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