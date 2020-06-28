  • 30°C
香港時間 : 2020628日 (日) 22:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【酒醉金迷】承載歷史與文化 波爾多酒標的千奇百趣

環球政經 21:00 2020/06/28

分享：

端午佳節，筆者有幸到一位朋友家中造節，吃到自家製的手工粽，還配上一瓶南法的白酒，由莎當妮（Chardonnay）和白詩南 （Chenin）混釀，前者的高酸度一解粽子的肥膩，後者則帶來芬芳的花香味，成功的wine pairing令筆者回味無窮。

圖片說明：朋友家中的列級葡葡酒海報

在晚餐開始前，最吸引筆者注意力的是朋友家牆上的一幀海報，因為法國向來重視視覺藝術，没想到這張藝術感欠奉的海報也能被印刷出來，但有趣的是上面展示著61個列級酒莊的酒瓶，仔細欣賞它們的酒標也是件有趣的事情！

相關文章：【酒醉金迷】2019紅酒好唔好飲　一場豪雨足定成敗？

要知道酒標是葡萄酒的「臉」，顏值越高或設計越獨特就越容易被人記住，而且在舊世界裡它亦承載著酒莊的歷史和文化，一些葡萄酒迷亦會如別人儲手袋或儲球鞋一樣，為了追求集齊一套酒標而去搜羅及收藏葡萄酒！在芸芸波爾多列級酒莊之中，筆者先為大家介紹以下幾款：

圖片說明：龍船酒莊酒標

Château Beychevelle的酒標驟眼一看，是否有端午節的感覺呢？這艘龍船氣宇軒昂揚帆出海，甚有大展拳腳的氣勢，不過當然它與屈原毫無關係，有興趣的讀者朋友可上網查查它的故事。

 
圖片說明：「單人舞」 (左) 及「雙人舞」酒標 (右)

Château d’Armailhac 及Château Clerc Milon都湊巧地以跳舞的人兒作為酒標，因此被大家暱稱為「單人舞」和「雙人舞」酒，筆者能聯想得到是若有天想向意中人表白，可先上一瓶單人舞暗示自己單身一人，再來一瓶雙人舞，透露想與對方湊成一對共舞的心意！

相關文章：【酒醉金迷】2019年期酒「開盤」　列級名酒開價低近三成！

至於頂頂大名的木桐酒莊，自1945年起每個年份都會更換一款酒標，由當代藝術家或城中名人負責設計，最為人津津樂道的要算是畢加索及查理斯王子的作品，但筆者最喜歡的是以下兩款！左手面的由日本畫家設計，揉合了東西方的風格，用色明亮豐富，右手面將代表酒莊的山羊畫得佻皮可愛，充滿童真的美好。


吳潔怡 

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

在香港曾任財經記者及財經公關多年，鑽研各種理財產品及基金投資，因熱愛紅酒及法國，毅然離開香港轉戰法國，先後居住於巴黎、斯特拉斯堡，里昂及波爾多，非常熟悉法國文化，法語達DALF C1級專業水平後，在法國里昂以中英法三語攻讀國際傳播碩士學位，同時亦考獲葡萄酒專業認可，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於「紅酒之都」波爾多工作，為波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine在亞洲推廣列級名莊葡萄酒文化。

商品 查理斯 端午節 葡萄酒 里昂 波爾多 法國 巴黎 香港

上一篇文章

疫情以外　三大因素左右本周美股走勢

下一篇文章

【你財策劃師】退休後擬擲千萬換大屋　仍可安享晚年？（下）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】貝沙灣兩房呎價2.3萬元創今年次低 代理：「公屋景」所致
【樓市現象】貝沙灣兩房呎價2.3萬元創今年次低 代理：「公屋景」所致
美國單日確診突破4.7萬宗　11州暫停經濟重啟
美國單日確診突破4.7萬宗　11州暫停經濟重啟
【優惠著數】賀紅軍奪冠！　嘉士伯派10萬罐啤酒　一文睇哂20個派發地點
【優惠著數】賀紅軍奪冠！　嘉士伯派10萬罐啤酒　一文睇哂20個派發地點
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【有盈退休】曾智華：廿一日減肥挑戰法
【有盈退休】曾智華：廿一日減肥挑戰法
【網民熱話】對上有「四大長老」要養　一家人月入幾多才可輕鬆度日？
【網民熱話】對上有「四大長老」要養　一家人月入幾多才可輕鬆度日？