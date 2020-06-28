【酒醉金迷】承載歷史與文化 波爾多酒標的千奇百趣

端午佳節，筆者有幸到一位朋友家中造節，吃到自家製的手工粽，還配上一瓶南法的白酒，由莎當妮（Chardonnay）和白詩南 （Chenin）混釀，前者的高酸度一解粽子的肥膩，後者則帶來芬芳的花香味，成功的wine pairing令筆者回味無窮。

圖片說明：朋友家中的列級葡葡酒海報

在晚餐開始前，最吸引筆者注意力的是朋友家牆上的一幀海報，因為法國向來重視視覺藝術，没想到這張藝術感欠奉的海報也能被印刷出來，但有趣的是上面展示著61個列級酒莊的酒瓶，仔細欣賞它們的酒標也是件有趣的事情！

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要知道酒標是葡萄酒的「臉」，顏值越高或設計越獨特就越容易被人記住，而且在舊世界裡它亦承載著酒莊的歷史和文化，一些葡萄酒迷亦會如別人儲手袋或儲球鞋一樣，為了追求集齊一套酒標而去搜羅及收藏葡萄酒！在芸芸波爾多列級酒莊之中，筆者先為大家介紹以下幾款：

圖片說明：龍船酒莊酒標

Château Beychevelle的酒標驟眼一看，是否有端午節的感覺呢？這艘龍船氣宇軒昂揚帆出海，甚有大展拳腳的氣勢，不過當然它與屈原毫無關係，有興趣的讀者朋友可上網查查它的故事。

圖片說明：「單人舞」 (左) 及「雙人舞」酒標 (右)

Château d’Armailhac 及Château Clerc Milon都湊巧地以跳舞的人兒作為酒標，因此被大家暱稱為「單人舞」和「雙人舞」酒，筆者能聯想得到是若有天想向意中人表白，可先上一瓶單人舞暗示自己單身一人，再來一瓶雙人舞，透露想與對方湊成一對共舞的心意！

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至於頂頂大名的木桐酒莊，自1945年起每個年份都會更換一款酒標，由當代藝術家或城中名人負責設計，最為人津津樂道的要算是畢加索及查理斯王子的作品，但筆者最喜歡的是以下兩款！左手面的由日本畫家設計，揉合了東西方的風格，用色明亮豐富，右手面將代表酒莊的山羊畫得佻皮可愛，充滿童真的美好。



吳潔怡

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

在香港曾任財經記者及財經公關多年，鑽研各種理財產品及基金投資，因熱愛紅酒及法國，毅然離開香港轉戰法國，先後居住於巴黎、斯特拉斯堡，里昂及波爾多，非常熟悉法國文化，法語達DALF C1級專業水平後，在法國里昂以中英法三語攻讀國際傳播碩士學位，同時亦考獲葡萄酒專業認可，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於「紅酒之都」波爾多工作，為波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine在亞洲推廣列級名莊葡萄酒文化。