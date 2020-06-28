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【新股IPO】電子煙製造商思摩爾周一招股 入場費12524元

金融經濟 21:29 2020/06/28

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新股齊趕6月尾班車，內地電子煙巨頭思摩爾 （新上市編號：06969） 招股價介乎9.6至12.4元，一手（1000股）入場費為12524.95元，集資最多71億元。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為，思摩爾為新興電子煙製造商，與中煙香港 （06055） 同屬港股少有的煙草行業，相信行業獨特能獲投資者青睞。

截至2019年6月底，思摩爾向企業客戶銷售電子霧化設備及組件為佔公司總收入逾8成，即26.4億元人民幣。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】    

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