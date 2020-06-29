【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元

上一篇文章
最強蘋果分析師郭明錤︰iPhone 12或不漲價 但取消附贈充電器及耳機
新股齊趕6月尾班車，內地電子煙巨頭思摩爾 （新上市編號：06969） 計劃發售5.74億股，招股價介乎9.6至12.4元，一手（1000股）入場費為12524.95元，集資最多71億元，公司將於今日至7月3日招股，並於7月10日掛牌。獨家保薦人為中信里昂。
公司是次引入10名基石投資者，合共認購3.4億美元（約26.5億港元），當中華能貴城信托認購約8000萬美元（6.242億港元）。
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為，思摩爾為新興電子煙製造商，與中煙香港 （06055） 同屬港股少有的煙草行業，相信行業獨特能獲投資者青睞。
截至2019年6月底，思摩爾向企業客戶銷售電子霧化設備及組件為佔公司總收入逾8成，即26.4億元人民幣。
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】
相關文章：【新股IPO】港電子煙法案停審議 電子煙製造商思摩爾擬集資最少62億（第二版）
相關文章：【新股IPO】一文看懂電子煙投資 思摩爾2020年上市之路艱辛
相關文章：【新股IPO】歐康維視生物周一招股 入場費7404元
相關文章：【新股IPO】港龍中國地產周一招股入場費4141元 恒地李家傑又做基投
相關文章：【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁