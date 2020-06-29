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【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心（訂戶專享）

環球政治 08:08 2020/06/29

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美國總統特朗普表示，準備把原本派駐德國的近萬名美軍改駐波蘭，藉以制衡俄羅斯威脅。這並非特朗普心血來潮之舉，而是波蘭總統杜達（Andrzej Duda）的成功爭取之作。杜達近期苦心經營，堪稱是如何跟特朗普打交道的示範之作。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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