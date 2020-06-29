【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心（訂戶專享） 環球政治 08:08 2020/06/29 分享： 美國總統特朗普表示，準備把原本派駐德國的近萬名美軍改駐波蘭，藉以制衡俄羅斯威脅。這並非特朗普心血來潮之舉，而是波蘭總統杜達（Andrzej Duda）的成功爭取之作。杜達近期苦心經營，堪稱是如何跟特朗普打交道的示範之作。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心 2020/06/27 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心 美國制裁強力霸道 歐洲盟友哪敢不從？（訂戶專享） 2020/06/19 美國制裁強力霸道 歐洲盟友哪敢不從？（訂戶專享） 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 2020/06/28 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 2020/06/28 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享） 2020/06/28 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 2020/06/28 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享） 2020/06/28 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享） 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 2020/06/28 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 2020/06/28 特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享） 2020/06/28 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享） 外交 地緣政治 特朗普 美軍 波蘭 美國 歐洲 東歐 俄羅斯 北約 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入