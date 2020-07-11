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【歐美關係】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心

環球政治 10:40 2020/07/11

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美國總統特朗普表示，準備把原本派駐德國的近萬名美軍改駐波蘭，藉以制衡俄羅斯威脅。這並非特朗普心血來潮之舉，而是波蘭總統杜達（Andrzej Duda）的成功爭取之作。杜達近期苦心經營，堪稱是如何跟特朗普打交道的示範之作。

  • 夾在兩大陣營中間，波蘭渴求軍事保護
  • 為求美軍增駐，波蘭針對性迎合特朗普
  • 成功爭取與美達協議，且看國人受落否

特朗普：考慮調駐德國美軍至波蘭

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杜達上周三到訪白宮，是新冠肺炎疫情在美國爆發以來首名到訪的外國領袖。跟特朗普會晤後，雙方對於防衛合作協議達成共識，料可順利簽署成事。

波蘭要求美國增加派駐當地人數，獲得特朗普原則上同意，並可能會從德國撤走的士兵轉調過去。特朗普明言，這是向俄羅斯發出的強烈訊號。

雖然這份防衛合作協議的具體詳情尚未公開，但無疑是杜達苦心經營得來的勝利，因為歐洲各國當中，波蘭正是處理俄羅斯威脅的最前線。

回望歷史，波蘭先在二戰遭到納粹德軍蹂躪，之後再受到蘇俄佔據統治。雖然納粹和蘇聯已經走下歷史舞台，但波蘭如今變成夾在歐洲自由陣營和專制陣營的中間，後方是歐洲核心的德國，前方則是俄羅斯盟友的白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）。

偏偏，北約過往的歐洲布防核心在於德國，意味一旦兩大陣營爆發軍事衝突，波蘭有可能被犧牲。種種原因，都令波蘭危機意識高漲，渴求更大安全保障。

環顧各國，自由陣營力量最大的莫過於美軍，隨著特朗普治下的美國跟德國嫌隙漸大，正是波蘭拉攏美國增派駐軍的時機。

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特朗普初步同意向波蘭增派駐軍。圖為美軍士兵。

杜達做了至少兩件事，向特朗普作出針對性的投其所好。第一是軍費，特朗普自上台以來，便對於北約軍費開支問題大發嘮叨，皆因大部分成員國長期沒有履行軍費開支佔國內生產總值（GDP）2%的北約承諾。

波蘭是少數達標的成員國，而除了英國以外，其餘達標的基本上都是位處對抗俄羅斯前線的東歐國家，如立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等。

為了增加特朗普對波蘭友善的誘因，杜達主動提出向美國增繳軍費，據報每年達到20億美元。反正美軍或多或少也必須留駐歐洲，杜達的提議毫不意外地打動了特朗普。

更加抓住特朗普心意的，是杜達願意由波蘭出錢在國內建造永久的美軍基地，並以「特朗普堡」（Fort Trump）來命名，正好迎合特朗普喜愛「認叻」、出風頭的特點。

即使有關命名計劃在傳出消息後引發爭議，終在本月初被迫擱置，但杜達這份「敬意」已足以打動特朗普，讓一切合作也好商量。

當然，命名的主意充滿「拍馬屁」的成份，甚至可能讓部分人鄙視，但當前政治講求實際效果、目標為本，而杜達確實成功爭取到美軍加強保護。

至於杜達此舉是否獲得波蘭人民的認同，相信可從正在舉行的總統大選見分曉。波蘭總統大選分兩輪舉行，首輪投票周日（28日）舉行，杜達得票最高達42%，兩周後的次輪選舉，他將跟得票率30%的華沙市長決勝負。

【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享）

美國制裁強力霸道 歐洲盟友哪敢不從？（訂戶專享）

為免於俄羅斯威脅，杜達（左）花不少工夫游說特朗普（右），讓美軍加強對波蘭的保護。

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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