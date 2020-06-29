傳中證監向商業銀行發券商牌照　券商股領跌　

▲ 中證監回應有關對內地商業銀行發券商牌照傳聞，稱沒有更多消息披露。

近日有內地傳媒引述消息指，中證監計劃向 商業銀行發放券商牌照，或將從幾大商業銀行中選取至少兩家試點銀行。中證監最新發表回應指，已關注到媒體報道，目前沒有更多的信息需要向市場通報。受消息影響，

券商股下挫，中國銀河 （06881） 半日跌5.7%，午收4.09元；中信証券 （06030） 跌4.7%，報14.44元；廣發証券 （01776） 跌逾3%，午收8.23元；海通證券 （06837） 跌逾4.6%，報6.07元； 華泰 （06886） 跌4.3%，午收12.46元； 光大證券 （06178） 跌2.8%，午收5.5元。

中證監：不會對現有行業格局形成大衝擊

報道指，2018年底工商銀行 （03988） 曾向證監會上報過一份投行試點的方案，擬以境外持牌證券類業務和境內類持牌業務為基礎，出資設立全資控股的證券公司，註冊資金1,000億元人民幣，擬命名為工銀證券。

中證監表示，發展高質量投資銀行是貫徹落實國務院關於資本市場發展決策部署的需要，也是推進和擴大直接融資的重要手段。「 關於如何推進，有多種路徑選擇，現尚在討論中。」 不管通過何種方式，都不會對現有行業格局形成大的衝擊。

今年4月1日起，中國正式取消對證券公司、公募基金管理公司的外資持股比例限制。今年以來，摩根士丹利華鑫證券、高盛高華證券和瑞信方正證券均得到證監會的行政許可，持股上限提高至51%。有分析解讀，當局計劃向商業銀行發放券商牌照的措施可能是為應付外資券商競爭。

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（第二版加券商股報價）