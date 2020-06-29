【航空股】波音737MAX周一展開認證測試 股價市前漲7%

▲ 波逪737MAX停飛至今，已逾15個月。

外電引述消息指，美國飛機生產商波音（美︰BA）生產的 737MAX客機，將於周一（29日）起展開為期3日的飛行認證測試。由於波音737MAX曾發生兩次嚴重空難，該機款去年3月起全球停飛至今。

受消息刺激，作為道指重磅股的波音，股價於市前漲7.2%，報182.5美元。

據媒體披露，波音737MAX的空難，很可能與該機款的「防失速軟件程式」有關。知情人士稱，在最新一次的飛行認證測試中，駕駛員還將會刻意觸發已重新編程的防失速軟件。測試將於華盛頓州的航道上進行，測試程序亦包括更改飛行路綫、緊急降落等，計劃至少需要3日時間，對比以往一般測試程序1日就能完成。

報道引述業內人1士稱，此次測試的嚴謹程度超出了此前波音公司的試飛計劃。 這些測試旨在確保防失速程式中，新增的保護措施足夠穩健。

知情人士透露，如果一切順利， 美國聯邦航空總署（FAA）下一步 需要批准新的駕駛員訓練程序，並且可能要等到9月才批准飛機復飛。

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