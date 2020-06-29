【疫市營商】雞翼專門店Wingman擬增分店　如何達成逆市擴張？

▲ Wingman聯合創辦人羅卓升（右）表示，除了減價優惠，定期推新口味吸客、辦活動增加知名度、辦放題力谷消費、加大市場推廣，亦有助生意。圖左為另一聯合創辦人Elliot Nicholas。（曾耀輝攝）

疫情重擊飲食業，不過，雞翼專門店Wingman卻能夠逆市擴張，現時生意亦已有明顯反彈。其聯合創辦人羅卓升（Jack）表示，未來2至3個月擬於九龍增設第3間分店。首間店舖於去年6月在中環開業，隨即於今年2月在灣仔開設分店。他分享自己一套經營策略，「全行都做減價優惠，不夠吸引。」

【疫市開店】MOS Burger首5月逆市升8% 今年增新店

1. 辦活動增知名度

他認為，新店增加知名度是最重要，自開業以來，他在餐廳內大搞不少活動吸客，包括辣雞翼比賽、音樂活動、慈善夜、啤酒雞翼配對等，吸引不少客人把賽事和活動放上Instagram，間接免費幫助他在社交媒體宣傳。羅亦提倡Wings Wednesday，逢星期三下午5時後，每隻雞翼只需要5元，使星期三晚兩個時段均全店滿座。即使疫情最差時，亦有一個時段全店滿座。

【疫市開店】素食有市場？ 韓式素食餐廳「土生花」逆市開店

2. 辦放題力谷消費

疫情下推出90分鐘雞翼放題，現時只於星期日至二供應，而且不同時段有不同價錢，由98元至250元不等，口味有3款至13款選擇。他認為，港人愛性價比高的食品，故推放題力谷較靜的星期日至二的生意。「我亦想扭轉不少人認為雞翼吃不飽，不能當正餐的想法。」

3. 定期推新口味吸客

Wingman的特別之處在於雞翼口味選擇多，提供的口味就包括黑芝麻蜂蜜海鮮味、咖啡味、新加坡辣蟹味等創新配搭。現時餐廳每3個月推出一次新口味，每次至少一至兩款，他認為，新口味能帶給舊客新鮮感，同時吸引到新客人。

▲ Wingman定期推出新口味吸客，保持新鮮感。（曾耀輝攝）

4. 加大市場推廣

即使在疫情下，他亦繼續增加推廣資源，投放社交媒體的廣告支出由每月3千多元增至2萬多元。「好景要做市場推廣，不好景要做更多，因為即使你推出多少優惠吸客，無人知道亦徒勞無功。」

【疫市營商】置富Malls首推商場手機APP 設點對點商舖導航功能

記者：朱悅瀅