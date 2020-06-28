【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗

未有盈利或收入的生科企業永泰生物製藥 （新上市編號：06978） ，周一起招股。主席譚錚稱，針對預防肝癌手術後復發的藥物EAL，已進入第二期臨床試驗，正積極準備申請有條件批覆上市的所需，但未有透露實際時間表。

集團首席財務官楊寧預期，EAL一旦商業化後，其所帶來的現金流足以支持公司目前其他研發資金。

永泰生物製藥計劃發行1億股，集資最多11億元，招股價介乎10.5至11元，一手1000股，入場費約11110.8元。

永泰生物已引入大灣區共同家園發展基金、天士力（滬：600535）、聯塑 （02128） 等4基礎投資者作為基石投資者，合共認購4000萬美元（約3億港元）的股份，佔集資額上限約28.36%。主席譚錚稱，天士力在腫瘤藥具完善銷售網絡，日後極有機會與其有商業合作。

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