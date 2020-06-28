  • 31°C
香港時間 : 2020628日 (日) 19:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

開拓藥業與京東健康簽合作協議 銷售抗脫髮藥福瑞他恩

金融經濟 18:51 2020/06/28

分享：

開拓藥業與京東健康簽署合作協議。

開拓藥業 （09939） 公布，旗下子公司蘇州開拓藥業股份和京東 （09618） 旗下京東健康簽署的合作框架協議。根據協議，雙方將就福瑞他恩（KX-826)在京東健康運營的線上藥品零售平台「京東大藥房yiyaojd.com」的銷售展開深入合作。

福瑞他恩是一種外用的AR拮抗劑，它直接作用於頭皮的目標治療部位。該藥物正在進行中國的II期臨床試驗和美國的Ib期臨床試驗。據了解，其主要用於治療中國成年男性雄激素性禿髮（AGA）。

開拓藥業表示，和京東健康基於框架協議的合作將提高集團在商業零售渠道的能力，從而為雙方創造互惠互利。

京東大藥房是中國最大的零售藥店，擁有強大的網絡運營和營銷能 力。目前，京東大藥房在全國範圍內現有七座倉庫，全部位於中國的核心城市， 並採用專有的智能物流和自動化技術，確保京東大藥房以行業領先的效率運營。

相關文章︰【新股IPO】開拓藥業首日升6.7%　一手賺675元

【生科股】君實生物回A登科創板漲近8% 信達生物摘「B」再破頂

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 開拓藥業－B（09939） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

上一篇文章

【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗

下一篇文章

【新冠肺炎】冠忠巴士盈利按年急挫逾9成　不派末期息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Wirecard破產】安永：Wirecard現金失蹤是精心策劃的欺詐 涉全球多個相關方
【Wirecard破產】安永：Wirecard現金失蹤是精心策劃的欺詐 涉全球多個相關方
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【新股IPO】海普瑞孖展跑出　有「逢投必賺」的基投認購
【新股IPO】海普瑞孖展跑出　有「逢投必賺」的基投認購
【旅遊注意】泰國7月1日重開邊境　一文看清各地解除封關時間（不斷更新）
【旅遊注意】泰國7月1日重開邊境　一文看清各地解除封關時間（不斷更新）
【新股IPO】4隻新股齊招股　海普瑞藥業第三日孖展暫錄逾47億
【新股IPO】4隻新股齊招股　海普瑞藥業第三日孖展暫錄逾47億
【新股IPO】康基醫療、海吉亞暗盤　康基升近9成一手帳面賺6085元
【新股IPO】康基醫療、海吉亞暗盤　康基升近9成一手帳面賺6085元