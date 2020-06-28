開拓藥業與京東健康簽合作協議 銷售抗脫髮藥福瑞他恩

▲ 開拓藥業與京東健康簽署合作協議。

開拓藥業 （09939） 公布，旗下子公司蘇州開拓藥業股份和京東 （09618） 旗下京東健康簽署的合作框架協議。根據協議，雙方將就福瑞他恩（KX-826)在京東健康運營的線上藥品零售平台「京東大藥房yiyaojd.com」的銷售展開深入合作。

福瑞他恩是一種外用的AR拮抗劑，它直接作用於頭皮的目標治療部位。該藥物正在進行中國的II期臨床試驗和美國的Ib期臨床試驗。據了解，其主要用於治療中國成年男性雄激素性禿髮（AGA）。

開拓藥業表示，和京東健康基於框架協議的合作將提高集團在商業零售渠道的能力，從而為雙方創造互惠互利。

京東大藥房是中國最大的零售藥店，擁有強大的網絡運營和營銷能 力。目前，京東大藥房在全國範圍內現有七座倉庫，全部位於中國的核心城市， 並採用專有的智能物流和自動化技術，確保京東大藥房以行業領先的效率運營。

相關文章︰【新股IPO】開拓藥業首日升6.7% 一手賺675元

【生科股】君實生物回A登科創板漲近8% 信達生物摘「B」再破頂

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁