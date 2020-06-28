【新冠肺炎】冠忠巴士盈利按年急挫逾9成　不派末期息

▲ 新冠肺炎重挫旅遊業，冠忠巴士截至今年3月底全年盈利按年急挫逾9成。圖為港珠澳大橋首日通車的冠忠巴士團隊。（資料圖片）

受新冠肺炎打擊，早前發盈警的冠忠巴士 （00306） 盈利按年急挫92%至2,017萬元，同時建議不派末期息，去年同期則派每股16港仙股息。

截至今年3月底，冠忠巴士全年收入24.6億元，較去年同期減少17%，其中一直是主要盈利來源的跨境巴士業務，收入按年減少27%至10.23億元。期內，毛利挫43%至約3.7億元，純利更急跌92%。

折舊政策更改及政府補貼 抵銷純利跌幅

集團解釋，純利減少主要由於去年社會事件及新冠肺炎爆發，以及今年初實施的防疫措施，導致訪港旅客人次大降。集團已改變折舊政策及獲取政府防疫基金的補貼，抵銷部分純利下跌的影響。

集團亦通過管理層減薪或凍薪、員工無薪假或年假以至提前參加退休計劃，以及精簡工作流程，及申請各項政府支援計劃以控制成本，並押後更換新車、暫停部分經營中的售票中心及跨境巴士行車路線。

冠忠：料大灣區成疫後內地旅客首選目的地

冠忠巴士預計，隨着跨境交通逐步恢復，收入可望改善，但最終要視乎政府對入境旅客採取的檢疫政策。集團又預期，一旦旅遊限制解除，由於環球疫情仍不明朗，大灣區應該會是內地旅客首選目的地之一，有利集團跨境業務。

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