【利物浦奪冠】利物浦成英超冠軍　除嘉士伯仲有邊間公司最開心？

▲ 最受港人熟悉的利物浦贊助商，應該是渣打，公司目前是利物浦的「主要贊助商」

英超利物浦終於首獲英超聯賽冠軍，一嘗30年想成為英超霸主的心願。事實上，除了球迷、職球員外，相信利物浦的贊助商亦將感到高興，皆因相關品牌的曝光度將有望提高。本網將在此整合一下利物浦目前有哪些重要品牌贊助商，投資者可以多加留意，看看這些股份往後會否更受散戶歡迎。

最受港人熟悉的利物浦贊助商，應該是渣打 （02888） ，公司目前是利物浦的「主要贊助商」，球衣心口亦印上渣打的公司標誌，品牌曝光度可謂最高。利物浦球衣贊助商則為New Balance，公司雖未上市，惟另一知名體育品質Nike（美：NKE）明年將任利物浦新球衣贊助商，贊助費更高達每年8000萬英鎊，且看利物浦未來數年的球衣銷量會否進一步上升。

其他有份贊助利物浦的公司亦包括Western Union（西聯匯款，美：WU）、安盛（泛歐：CS）。至於利物浦「合作伙伴」則更多，例如嘉士伯（OMX：CARL）、藝電（美：EA）、Vodafone（英：VOD）等。

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