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【美國大選2020】特朗普盜用滾石樂團歌曲 造勢反惹官非

環球社會熱點 18:36 2020/06/28

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有樂團表示，特朗普競選團隊因未獲授權使用其歌曲，或面臨法律制裁。

距離年底的美國總統大選尚有4個多月，打算競逐連任的總統特朗普在上周已展開首場疫情下的造勢大會。然而，美國疫情未受控，特朗普堅持舉行造勢大會已受質疑，連其競選團隊為造勢大會上選用的流行音樂都惹非議，已有樂團表示，特朗普競選團隊因未獲授權使用歌曲，或面臨法律制裁。

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特朗普精選團隊上周在奧克拉荷馬州的塔爾薩市（Tulsa)的造勢大會上，曾用滾石樂團（The Rolling Stones）的歌曲“You Can't Always Get What You Want”。

英國廣播公司報道（BBC），2016年特朗普競選團隊也有用同一首歌，其時，滾石樂團已在Twitter表明，並無支持特朗普。

滾石樂團在上周六（27日）發表聲明指，因特朗普競選團隊無視過往發出的停用指令，認為有必要展開進一步法律行動來制止其後的競選活動中使用用滾石樂團的樂曲。

據指，代表滾石樂團的公司BMI已通知特朗普競選團隊，在未經授權下使用滾石歌曲，將受到法律制裁。

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另外，特朗普團隊上周在奧克拉荷馬州的造勢大會上採用已故搖滾樂歌手湯姆·佩蒂（Tom Petty）的歌曲“I Won't Back Down”。Tom Petty的家屬在六月下旬在Twitter發表聲明，譴責特朗普團隊在未經授權下，在奧克拉荷馬州的造勢大會上用歌曲“I Won't Back Down”。 

記者：葉芷樺
 

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