內地同性交友平台Blued母企赴美上市 曾獲李克強加持

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內地最大同性交友平台應用程式Blued的母公司藍城兄弟，向美國證交會（SEC）遞交了上市文件，計劃於納斯達克交易所籌資至少5000萬美元（3.9億港元），股份代碼為「BLCT」。尚乘集團、中信里昂、路通資本、老虎證券為本次IPO的承銷團隊。
據上市文件，藍城兄弟尚未錄得盈利，2019年收入為7.59億人民幣，按年升51.4%，主要收入來自直播業務，佔88.5%。截至今年首季，Blued全球有4900萬註冊用戶，涵蓋210國家和地區，月活躍用戶600萬，中國市場用戶約占50%。
曾獲李克強加持
2012年11月，Blued創始人耿樂作為民間愛滋病防治機構的代表，獲總理李克強的接見。當時Blued成立不久，而內地政府一直對於LGBT議題相當保守，因此被外界視將李克強接見的消息，視為中央對於交友平台「開綠燈」。然而，此後Blued亦一宜面臨着不少爭議，如有內地傳媒報道指Blued未有盡責保障用戶，使其淪為為青少年感染愛滋病的渠道。
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